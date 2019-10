Tanzanie: Genk-Liverpool - « Ce match est un rêve » pour Ally Samatta

Folle de son attaquant genkois Ally Samatta, la Tanzanie aura les yeux rivés sur le match de prestige qui attend Genk contre les champions d'Europe en titre.

En effet, le Racing Genk accueille Liverpool ce mercredi dans le cadre de la 3ème journée de l'UEFA Ligue des Champions. Amateur de la Premier League depuis son plus jeune âge, Ally Samatta considère la rencontre face aux Reds, comme « un match de rêve ». « Mais Liverpool n'était pas mon équipe préférée, c'était Manchester United », s'est amusé le Tanzanien en conférence de presse mardi. « Pour chaque enfant qui joue au football, ce match est un rêve », a expliqué Samatta. « Petit, tu rêves de la Ligue des champions, de ces grandes soirées, et nous sommes à présent en plein dedans. »

N'ayant pris qu'un seul point en deux journées, le club belge ne semble pas pouvoir faire le poids face aux coéquipiers de Sadio Mané. Mais les Belges comptent sur Ally Samatta pour malmener la défense des Reds. Le match sera aussi fort suivi en Tanzanie. Et plus particulièrement au duel qui attend le héros local, Ally Samatta, contre Virgil van Dijk considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur central du monde.

« J'ai entendu que tout le monde parle du duel entre Ally Samatta et le grand Virgil van Dijk. Beaucoup de gens me donnent des conseils, mais j'essaie de ne pas trop me focaliser sur le face-à-face avec van Dijk. C'est Genk contre Liverpool. Bien sûr, Virgil est un joueur fantastique. Il a été élu Joueur européen de l'année à juste titre selon moi. Il aide son équipe à gagner des matchs, mais comme je l'ai dit, je n'aime pas parler des individus. Je pense que comme équipe, nous pouvons gagner ce match. Je sais que ce sera difficile. Mais nous jouons devant nos supporters et nous ne voulons rien regretter après le match. Nous voulons terminer ce match avec un bon sentiment et nous ferons notre possible pour y parvenir. »