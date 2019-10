Congo-Brazzaville: Vie associative - L'AFD déterminée à soutenir les personnes démunies

A la faveur de la célébration du mois de la personne du troisième âge, la présidente de l'Association femmes dévouées (AFD), Laure Avounou, a exprimé leur volonté d'œuvrer pour cette couche sociale.

Laure Avounou a indiqué que leur association humanitaire, à but non lucratif, est née de la volonté de la communauté des résidentes de Brazzaville de se doter d'une structure privée d'entraide et de solidarité. La mission première de l'AFD étant d'aider celles et ceux qui sont dans le besoin en faisant toute abstraction de leurs races, couleurs, sexes ou religions.

Cette association, a-t-elle affirmé, ne ménagera aucun effort pour apporter du soutien multiforme aux personnes du troisième âge et celles démunies, en dépit de la situation financière qui demeure difficile. Dans cet élan de cœur et de solidarité, l'AFD a offert des présents aux personnes du troisième âge de la Maison petites sœurs des pauvres. « Comme tous les enfants élevés et éduqués sous le signe du mot "famille", nous nous sommes imprégnées des valeurs fortes comme le "soutien" et la "prodigalité" pour se jeter dans l'humanitaire. Car, depuis nos jeunes âges et de manière totalement naturelle, nous avions été souvent touchées par les problèmes des autres. D'où ce besoin vital de trouver des solutions et des alternatives pour les aider à surmonter leurs difficultés. C'est ainsi de ce désir de soutenir les autres qu'est née l'AFD », a expliqué la présidente de cette association.

Pour mener à bien ses actions, Laure Avounou s'est fait entourer par une équipe des femmes toutes bénévoles, sensibles aux inégalités dans le monde et qui désirent apporter leur soutien afin de combattre ensemble, à leur petite échelle, ce spectre appelé besoin.

Des aides volontaires aux démunis

Aujourd'hui, a-t-elle précisé, le besoin d'aider s'étant fait croître en toutes ces femmes dévouées, et en guise de reconnaissance à ceux qui ont forgé leur personnalité, elles apportent volontairement les aides à des personnes démunies, aux orphelins et aux personnes âgées, dans les villes où les besoins se font plus remarqués que d'autres. Une manière aussi d'inculquer ces valeurs à ces enfants et les sensibiliser à être les premiers à donner de leur temps et de leurs moyens pour des causes nobles.

Laure Avounou a invité toutes les bonnes volontés à se joindre à elle pour remplir les missions de l'AFD, celles de secourir les compatriotes qui rencontrent des difficultés sociales, médicales, familiales ou financières. « En adhérant à l'AFD, vous aidez ainsi des enfants à entamer ou poursuivre une scolarité qu'ils n'auraient pu réussir sans vous. Au sein de notre association, nous organisons régulièrement des journées caritatives pour présenter nos actions, trouver des solutions à des cas difficiles et aussi partager un moment de convivialité entre donateurs », a-t-elle expliqué.