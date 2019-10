Congo-Brazzaville: Donation - Du matériel scolaire aux écoles de Loango

Divers dons composés de kits scolaires et du matériel didactique ont été remis, le 22 octobre, aux écoles du district, dans le département du Kouilou, par le groupe AOGC, en présence du député de la circonscription, Roland Bouiti Viaudo.

Le matériel offert comprend, entre autres, vingt bureaux pour enseignants, trois cent trente-quatre livres, quatre mille cinq cents cahiers, quatre cent cinquante ardoises, vingt chaises, dix cartons de craies, deux séries de maillots, six ballons.

Dans son mot de circonstance, Casimiro Antonio, directeur général du groupe AOGC, a rappelé le partenariat fondé sur les fournitures scolaires et le matériel didactique qui existe entre sa société et les établissements scolaires du district de Loango. «Nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui notre partenariat que l'on peut qualifier de durable puisque, ce n'est pas pour la première fois que le groupe AOGC se présente aux écoles de Loango. Ce groupe partage en commun, avec les établissements scolaires de Loango, un engagement durable de longue date fondé sur le matériel scolaire et didactique. Cela représente pour ce groupe, la preuve que les deux entités partagent les mêmes inquiétudes et les mêmes objectifs sur la qualité de l'enseignement à donner aux écoliers », a-t-il signifié.

Remerciant pour leur part le donateur, Anastasie Moubouilou Loemba et Boniface Tchitembo, respectivement directrice d' une école primaire et sous-préfet de Loango, ont promis la bonne utilisation du matériel reçu. « Nous disons grand merci au groupe AOGC qui n'est pas à son premier geste en faveur des habitants et de la communauté éducative de Loango. Ce matériel sera convenablement utilisé au profit des écoliers et des enseignants des écoles concernées », ont-ils indiqué.

La cérémonie de remise des dons a été aussi marquée par l'attribution des prix aux meilleurs élèves de l'année dernière. En plus du matériel scolaire, le groupe AOGC a déjà effectué d'autres réalisations en faveur des habitants du district de Loango, notamment le forage d'eau, le groupe électrogène, l'aménagement de la route Loango- Pointe Indienne. Ce don est destiné aux trois établissements scolaires de ce district.