Congo-Kinshasa: Situation des déplacés en RDC - Le CICR et le HCR envisagent des solutions durables

Les deux agences des Nations unies organisent, depuis le 22 octobre à Kinshasa, une conférence internationale avec l'appui du ministère de l'Intérieur et de la sécurité, à travers la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), pour réfléchir sur les solutions durables aux situations qui affectent à la fois les personnes déplacées, les réfugiés et les personnes à risque d'apatridie.

Les participants à la rencontre, parmi lesquels les experts, les victimes et les témoins mettront en place, au terme des trois jours des travaux, des stratégies visant à accueillir et à protéger les déplacés. « L'objectif est d'explorer les solutions que les autorités congolaises, les humanitaires et acteurs de développement, ainsi que la société civile, peuvent mettre en œuvre pour accueillir dignement et protéger les personnes forcées de se déplacer à l'intérieur de la RDC », a déclaré Claudine Mushobekwa, conseillère juridique régionale du CICR ( Comité international de la Croix-Rouge).

De son coté, Fafa Attidzah, représentant adjoint du HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) en République démocratique du Congo (RDC) a fait savoir qu'au cours de ces cinq dernières années, le monde a connu une augmentation sans précédent du nombre de personnes déracinées par les conflits et des conditions de vie désastreuses. La RDC, a-t-il renchéri, est un pays particulièrement affecté, et des solutions viables doivent être trouvées.

Concernant la recherche de ces solutions, Olivier Beer, représentant adjoint à la protection du HCR dans le pays, a soutenu que peu de progrès ont été accomplis. « Il est grand temps d'étudier les causes profondes des conflits en RDC, plutôt que de recourir systématiquement à des réponses qui maintiennent les déplacés internes dans une situation aussi vulnérable et dépendante de l'aide aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a dix ans », a-t-il martelé.

La situation des personnes déplacées à l'intérieur de la RDC n'est pas reluisante et leur nombre va grandissant. Au 31 décembre 2017, quatre millions et demi de citoyens congolais avaient fui leurs maisons et villages, vivant dans des conditions précaires dans le reste du pays, d'après les Nations unies. Il y a aussi plus d'un demi-million de réfugiés, en provenance de pays voisins, qui ont trouvé refuge en RDC. Enfin, près de huit cent soixante mille réfugiés congolais ont eux-mêmes trouvé l'asile dans des pays voisins, et beaucoup attendent de pouvoir rentrer dans leur pays.