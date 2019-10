Sénégal: Justification du projet supposé de troisième mandat du président Macky Sall - Ousmane Sonko évoque la nebuleuse autour du petrole/gaz

Le projet de candidature pour un troisième mandat du président Macky Sall ne s'expliquerait que par la nébuleuse autour du pétrole et du gaz qui porterait comme noms Macky Sall, Aliou Sall, Aly Ngouille Ndiaye, Eddie Wong, Frank Timis, etc.

Ces attaques sont du leader de Pastef/Les Patriotes, qui pense que même dix mandats n'effaceront pas «les traces de crime». Le député Ousmane Sonko n'a pas manqué d'ébruiter les derniers développements sur le scandale Pétro-Tim.

Les rebondissements sur la sortie du désormais ancien Directeur des sénégalais de l'extérieur, Sory Kaba, sanctionné par un limogeage pour s'être épanché sur l'impossible troisième mandat du président de la République, Macky Sall, n'ont pas échappé au leader de Pastef/Les patriotes. Dans un communiqué rendu public hier, mardi 22 octobre, Ousmane Sonko n'a pas dérogé à la règle.

Toujours d'attaque contre le régime en place, il est revenu sur le scandale du pétrole et du gaz considérant que «la nébuleuse autour du pétrole/gaz sénégalais porte bien des noms : Macky Sall, Aliou Sall, Aly Ngouille Ndiaye, Eddie Wong, Frank Timis, Ovidiu Tender, KOSMOS, BP, Denning...».

Faisant une corrélation avec l'actualité, il dira que c'est ce qui explique «le projet de la candidature au troisième mandat, car ce second et dernier mandat ne suffira pas à effacer les traces de crimes trop gros et nombreux pour être parfaits.

Dix mandats même n'y suffiraient». Il n'a pas manqué d'estimer, en outre, que toutes les initiatives actuelles du chef de l'Etat n'étaient que «diversion» et «contre-feux», non sans prévenir «qu'il ne parviendra jamais à son objectif obsessionnel : faire oublier ses énormes scandales, notamment, Petrotim et le gaz sénégalais».

Sur cette dernière question, d'ailleurs, le patron de Pastef a fait cas des derniers développements notés.

Sur la note, il informe que «Mark Denning, un manager de fonds d'investissement vient d'être poussé à la démission de l'un des plus grands fonds d'investissement du monde (Capital Group), suite aux nouvelles investigations de la Bbc.

Celles-ci ont révélé que, parallèlement au fonds d'investissement qu'il gérait, il utilisait sa propre compagnie pour faire des investissements personnels dans des compagnies louches telles que Timis Corporation entre autres».

Faisant le rapprochement entre ladite information et le Sénégal, il indiquera que «son Trust personnel, Kinrara International était actionnaire de Timis Corporation Ltd et a obtenu 22 millions Usd (11 milliards CFA) lorsque Frank Timis a vendu à Bp ses droits dans les blocs AhmehimTortue. Opérations pour lesquelles Aliou Sall est cité (mais protégé par son président de frère) dans ce qui apparaît comme le scandale du millénaire».

Traitant par ailleurs ces derniers «d'aventuriers» avec la complicité des gouvernants «corrompus», Sonko a prévenu «qu'ils ne parviendront jamais à l'emporter face à la détermination de millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora, résolument engagés à leur barrer la route».

Sur un registre taquin, il s'est demandé «où en est le procureur de sa majesté avec l'opération (appel à témoins) blanchiment d'Aliou Sall?»