Gabon: Berre ,Billie-By-Nze et Ossoungou Ndibangoye reçus par Ali Bongo Ondimba

Libreville, le 22 Octobre 2019 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour au Palais présidentiel avec le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Chargée du Dialogue Social, Madame Madeleine Berre et Messieurs Alain Claude Billie-By-Nze et Sosthène Ossoungou Ndibangoye, respectivement Ministre des Affaires Etrangères et Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et des Solidarités Nationales.

Au cours de cette séance de travail, le Ministre chargé de l'Emploi a fait un point de situation au Chef de l'Etat sur l'état d'avancement du recensement biométrique des agents de l'Etat dans l'ensemble des administrations de notre capitale et sur les réformes actuellement en cours, concernant l'élaboration du nouveau Code du travail.

Le Ministre a tenu à rassurer le Chef de l'Etat sur la poursuite à l'intérieur du pays très prochainement, du recensement de tous les agents publics en service sur l'ensemble du territoire national.

Le Ministre en charge des Affaires Etrangères a pour sa part, présenté au Chef de l'Etat la carte diplomatique gabonaise en recueillant ses instructions pour une meilleure rationalisation de celle ci et une lisibilité de nos positions économiques et diplomatiques sur le plan continental et international.