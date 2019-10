Sénégal: Des journées "portes ouvertes" de CampusFrance, à partir de vendredi

Dakar — CampusFrance annonce organiser des "journées portes ouvertes", vendredi et samedi, à Dakar, dans le but de "présenter aux lycéens et étudiants les modalités d'accès à l'enseignement supérieur français."

La cérémonie de lancement de ces "journées portes ouvertes" se déroulera vendredi, à partir de 10 heures, à l'espace CampusFrance (avenue Cheikh Anta Diop, face à l'église Saint-Joseph de la Médina), en présence de l'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, indique un communiqué.

Selon le texte reçu des services de l'ambassade de France au Sénégal, ces "journées portes ouvertes" viennent compléter "le dispositif d'accompagnement développé par CampusFrance Sénégal pour construire avec les candidats un projet d'études viable" suivant plusieurs étapes.

Il cite l'information sur les études supérieures en France, l'accompagnement à la construction du projet d'étude, l'orientation dans le choix de formation en adéquation avec le parcours du candidat.

De même, le partage des bonnes pratiques et la préparation du voyage pour la France représente une des étapes de ce processus, au même titre que les témoignages et échanges avec les alumni.

Selon le communiqué, CampusFrance "a choisi de placer au coeur de cette opération à la fois les lycéens, les étudiants, les alumni et plus généralement l'ensemble des acteurs impliqués dans le choix des études, les parents et les chefs d'établissement."