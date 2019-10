Maroc: Adel Taarabt - Le Marocain revient sur l'échec de son retour en France

Adel Taarabt, l'international marocain est revenu sur l'échec de son transfert au Paris Saint-Germain dans son entretien accordée à RMC Sport.

Alors qu'il était prêté à Queens Park Rangers (QPR) en 2009, Adel Taarabt aurait pu rejoindre le PSG. Mais le Marocain a vu cette possibilité vouée à l'échec et est resté à Londres. Selon le milieu de terrain de Benfica, c'est l'arrivée de Leonardo au sein du club parisien qui a compliqué son retour en France. Interrogé dans le cadre de la rencontre qui oppose Benfica à l'Olympique Lyonnais ce mercredi pour le compte de la 3è journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Taarabt est revenu sur cet échec. Le Lion de l'Atlas a avoué qu'il a eu du mal à digérer cette situation.

« Après mon année à QPR, l'année où j'ai fini meilleur joueur de Championship, et qu'on a été promu en Premier League, c'est vrai que c'était pratiquement fait à Paris. Il manquait seulement l'arrivée de Leonardo. Et quand il est arrivé, les choses étaient un peu plus compliquées et c'est vrai que je l'ai mal vécu », a confié le Marocain à RMC Sport avant de poursuivre.

« J'ai passé six mois après où je voulais revenir en France, près de ma famille. Et voilà, c'était un grand projet, le PSG, et c'est vrai que je l'ai mal vécu parce que tout était pratiquement fait », a fait comprendre Taarabt.