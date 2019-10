Congo-Brazzaville: Marvin Baudry - Le Congolais heureux de retrouver la compétition

Près de sept mois après son dernier match, Marvin Baudry était de retour dans le groupe de Zulte-Waregem le weekend dernier. L'ancien Amiénois est entré à la 46e mn, sans pouvoir empêcher le second but Courtrai, qui l'emporte 2-0.

Touché aux abdominaux en fin de saison dernière, Marvin Baudry avait dû mettre un terme prématuré à sa saison pour passer sur le billard. Et, si on s'attendait à un retour en septembre, le défenseur central aura dû attendre bien plus longtemps pour savourer ses premières minutes en championnat de la saison.

« Le temps m'a semblé long. En tant que joueur, tu veux être sur le terrain chaque semaine, explique Marvin Baudry dans des propos relayés par walfoot. Mais après une opération, il faut prendre le temps et ça a duré plus longtemps que ce que j'imaginais.»

Pourtant, le Congolais a rapidement repris les entraînements. « J'ai fait une rechute et j'ai dû repousser mon retour à la compétition », explique-t-il. Une période délicate qui a donc pris fin samedi dernier à Courtrai, où Marvin Baudry a joué une mi-temps... dans l'entrejeu. « Vraiment très content d'avoir pu rejouer, même si on ne peut pas tout à fait être satisfait avec une défaite. Le coach m'a mis dans l'entrejeu? Il avait ses raisons. En tout cas je me suis bien senti et la polyvalence est aussi importante », conclut-il.