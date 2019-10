Cameroun: CHAN 2020 - Les qualifiés sont connus

Depuis dimanche le 20 octobre 2019, on connaît les 16 pays qui prendront part à la compétition l'an prochain au Cameroun.

Sur le continent, la fin de semaine dernière était dédiée aux matchs retours du dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) Cameroun 2020. A la suite du Cameroun, pays organisateur, il était question de déterminer les quinze autres équipes participantes. A l'issue des matchs du week-end dernier, on note quelques belles surprises. Ainsi donc, pas de Ghana, de Sénégal ni de Côte d'Ivoire au prochain CHAN entre autres. Trois pays mis hors course respectivement par le Burkina Faso, la Guinée (aux tirs au but) et le Niger.

Le Maroc, champion d'Afrique en titre, a disposé de l'Algérie 3-0 samedi dernier après le score nul et vierge du match aller. Le Mali, finaliste en 2016, a validé son ticket en dominant la Mauritanie 2-0 (0- 0). Vainqueur de la compétition en 2009 et en 2016, la RDC fera son grand retour l'année prochaine au Cameroun. Après la victoire 2-0 à l'aller, les Congolais ont terminé le travail face aux Centrafricains au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Léopards ont surclassé leurs adversaires sur le score de 4-1. Deux pays participeront pour la première fois au CHAN.

Il s'agit de la Namibie et du Togo. Vainqueurs 4-1 à domicile dans le premier acte, les Togolais se sont inclinés 2-0 (au bout de 10 minutes de temps additionnel) devant le Nigeria, finaliste en 2018. Au détriment de Madagascar qu'elle a battu 2-0 (0-1), la Namibie sera également du voyage pour le pays des Lions indomptables. Les autres qualifiés sont : le Zimbabwe, la Tunisie, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, la Zambie et le Congo. Sont attendus prochainement, les dates officielles de la compétition et du tirage au sort par la Confédération africaine de football.