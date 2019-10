Cameroun: Extrême-Nord - L'armée réhabilite et équipes des écoles

Des salles de classe, des tables-bancs et des denrées alimentaires ont été offerts vendredi dernier par le 1er BIR à la communauté éducative de Gazawa.

Après les multiples infrastructures scolaires réhabilitées en zone frontalière, juste avant la rentrée scolaire 2019/2020, c'est au tour des localités qui accueillent les réfugiés et déplacés, victimes des exactions de Boko Haram, de bénéficier des actions civilo- militaires de l'armée camerounaise. C'est le cas de l'école primaire d'Ildigoyang, arrondissement de Gazawa dans le département du Diamaré. Vendredi le 18 octobre 2019, le 1er BIR, basé à Maroua, a rétrocédé, à la communauté éducative dudit arrondissement, deux bâtiments comportant trois salles de classe réhabilitées et équipées en tables bancs et en tableaux.

En plus des salles de classe réhabilitées et le mât du drapeau refait, le 1er BIR a aussi offert du matériel didactique, dont de la craie, des stylos, des cahiers et des denrées alimentaires. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le sous-préfet, Evaristus Sunkang Penanje, en présence de plusieurs autres autorités locales, parmi lesquelles le maire Adama Mana et l'inspecteur d'arrondissement de l'Education de base, Djida Emile.

Pour le directeur de cette école, Raphaël Kolyang, « c'est une manne qui tombe du ciel. A mon affectation ici il y a deux mois seulement, l'état des infrastructures scolaires était très déplorable. C'était un cadre pratiquement abandonné.

Ce geste est une bouffée d'oxygène inimaginable pour nous ». Lui emboîtant le pas, le lieutenant colonel Mohaman, commandant du 1er BIR, a déclaré que ce n'est qu'un début et que d'autres actions sont à venir car « c'est tout à fait normal que les élèves aient un cadre agréable pour étudier ; leur réussite en dépend surtout avec l'explosion démographique causée par la présence des déplacés et réfugiés dans ces zones". "Maintenant reste à faire bon usage de ces matériels", a martelé le sous-préfet de l'arrondissement de Gazawa, Evaristus Sunkang Penanje.