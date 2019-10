Cameroun: Electrification rurale - 200 000 familles bientôt connectées

Les travaux d'aménagement débutent en janvier 2020 et s'achèvent au mois de juin de la même année. Cette opération concerne huit des 10 régions du pays.

Plus de 65 000 branchements électriques gratuits seront bientôt effectués dans 465 localités du pays. Cette opération rentre dans le cadre du projet de renforcement et d'extension des réseaux électriques de transport et distribution (Preretd), lancé en 2010. Selon Martin Otelé, chef dudit projet à Electricity Developement Corporation (EDC), ces 65 100 raccordements auront un impact direct sur 200 000 familles se trouvant dans huit des 10 régions concernées par ce projet (exceptées l'Adamaoua et l'Est).

Il est question de connecter les couches les plus défavorisées dans l'arrière-pays. L'étude d'identification des populations bénéficiaires de l'opération est en cours. A date, les marchés concernant ces branchements, évalués à 9 milliards de F, ont été attribués à trois entreprises en charge des travaux. Le premier lot concerne le Centre-Sud. Le deuxième porte sur l'Ouest, le Littoral, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le dernier lot concerne l'Extrême-Nord. Le chef de projet indique que les avances liées au démarrage des travaux ont été payées. Bien plus, les équipements et matériels commandés il y a quelques mois arrivent d'ici à mi-janvier 2020. Les travaux, quant à eux, débutent le même mois et s'achèvent en juin. A la suite de ces raccordements, il est aussi question d'expérimenter les branchements des compteurs prépayés et classiques dans ces villages.

Pour ce qui est du coût global de ce projet Preretd, financé par le gouvernement camerounais, la Banque Mondiale et la Jica, il est estimé à près de 41 milliards de F. Il vise à amener l'énergie là où il n'y en a pas et de renforcer la puissance de l'énergie en passant du monophasé au triphasé. Concrètement, il s'agit de la construction d'une ligne haute et moyenne tension, de réseaux moyenne tension de 1416 kilomètres. Ledit projet porte aussi sur la construction d'un millier de foyers d'éclairage public ainsi que l'acquisition et l'installation de 50 000 compteurs. Pour l'heure, le taux d'exécution global des travaux du Pretetd se situe autour de 68%.