Maroc: Victoire d'Abdellah Tiliwi et de Kawtar Ben Doumou au triathlon d'Essaouira

Le triathlète Abdellah Tiliwi, affilié au club "Triathlon Mogador Essaouira" chez les hommes, et Kawtar Ben Doumou, sociétaire du Club "MAD trailiers Marrakech" chez les dames, ont remporté, dimanche à Essaouira, la 4ème édition du Triathlon de cette cité.

Abdellah Tiliwi a occupé la 1ère marche du podium après avoir terminé la compétition en 57min12sec 08, devant Martin Rousson, affilié au Club Océan Vagabond-Essaouira (57min12sec 80) qui s'est adjugé la 2ème place.

Quant à la troisième place du classement, elle a été décrochée par le triathlète Badr Eddine Bouyahiri, affilié au Club "Triathlon Mogador Essaouira", avec un chrono de 58min22sec30.

Chez les dames, la triathlète Kawtar Ben Doumou a imposé son rythme en bouclant la boucle sur un chrono de 1h 14min 50sec.

Quant à la triathlète Poulet Laurence (France), elle a occupé la 2ème place de cette compétition avec un chrono de 1h 18min40 sec, au moment où la troisième place est revenue à Chahinez Ben Doumou du Club "MAD Trailiers Marrakech".

Placé sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de triathlon, ce rendez-vous sportif annuel d'endurance et de sprint, a été organisé par l'Association "Triathlon Club Mogador" et a connu la participation d'une cinquantaine d'athlètes marocains et étrangers, notamment de France.

Cette compétition sportive, inscrite sur l'agenda événementiel d'Essaouira, est destinée à promouvoir la vocation de cette ville comme destination incontournable pour la pratique de plusieurs disciplines sportives, a confié à la MAP, Mouhcine Ezzaouya, fondateur de l'Association "Triathlon Club Mogador".

Ce triathlon, a-t-il poursuivi, contribue pleinement à l'animation socioculturelle et touristique de la cité des alizés, relevant que cette compétition se déroule en trois étapes majeures: une épreuve de natation en eau libre à la plage d'Essaouira dans un circuit de 750 m, une épreuve de cyclisme le long d'un parcours fermé de 20 km à travers les différentes artères de la ville, et enfin une course à pied sur une distance de 5 km.

M. Ezzaouya a, par la même occasion, émis le vœu de pérenniser ce triathlon et d'en faire un rendez-vous incontournable de l'agenda sportif de la cité des alizés.

Composé de trois épreuves d'endurance enchaînées: natation, cyclisme et course à pied, le triathlon, rappelle-t-on, est devenu une discipline olympique en 2000 aux Jeux olympiques de Sydney (Australie), avec une distance de 1.500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

A noter que la 3è édition du triathlon d'Essaouira a été remportée par Nabil Kouzkouz, affilié au Club Amal Inzegane, alors que chez les dames, le titre a été décroché par Karima Kanoune, sociétaire du même club.