Afrique: Forum économique Russie-Afrique - «Pour un nouveau partenariat mutuellement avantageux»

«Faire valoir le potentiel de coopération» entre la Russie et les pays du continent africain, c'est sous ce thème qu'ont été placées les discussions entre les participants au forum. Le président russe, Vladimir Poutine a d'abord souligné que ce forum est le fruit d'un travail de préparation soutenue qui permet aujourd'hui de « parler de questions concrètes », la perspective étant le renforcement du partenariat russo-africain, par l'évocation de projets communs.

L'Afrique est un continent d'avenir, et les pays africains sont attractifs. « Les pays africains attirent de plus en plus d'intentions et du business russe. En grande partie, cela est lié au fait que l'Afrique devient l'un des centres de croissance de l'économie mondiale », dira l'hôte de la rencontre.

Au cours des cinq dernières années, le volume des échanges entre la Russie et les pays africains a presque doublé, pour dépasser 20 milliards de dollars, a expliqué le président Poutine, qui entend cependant inscrire la coopération entre l'Afrique et la Russie dans une dynamique de soutien au développement. Une coopération qui se veut aussi respectueuse des intérêts russes et africains.

« Nous exportons actuellement pour 25 milliards de dollars de nourriture en direction de l'Afrique, ce qui est bien supérieur à nos exportations d'armes qui ne sont que de 15 milliards» a défendu Vladimir Poutine, qui juge insuffisant le niveau des échanges commerciaux avec le continent, et ambitionne de les doubler dans les quatre à cinq années à venir.

La coopération que nous voulons avec la Russie «doit être basée sur le principe de bénéfice mutuel (...) et fondée sur la garantie de la paix et de la stabilité », a déclaré le président Abdel Fattah Al-Sisi d'Égypte, au nom de l'Union africaine.

Ce forum va contribuer au développement, selon le président Al-Sisi, qui parle de « développement de nos peuples en conformité avec l'agenda 2063 de l'Union africaine », une conviction partagée par Vladimir Poutine qui s'est dit « sûr que le forum va dynamiser notre coopération ».

Plus de 2000 entreprises russes et africaines prennent part aux travaux du forum économique, qui enregistre une forte participation du monde des affaires burkinabè, conduit par le président de la Chambre de commerce, Mahamadi Sawadogo.