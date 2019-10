Sénégal: Conférence Internationale sur les entreprises de Technologie Financière à Dakar

La BCEAO et la Banque Mondiale organisent les 30 et 31 octobre 2019, au Siège de la Banque Centrale à Dakar, une conférence internationale sur les entreprises de technologies financières (FinTech).

Elle réunira des représentants des ministères en charge des Finances des Etats membres de l'UEMOA, des banques centrales, des autorités de régulation et de supervision, des associations professionnelles des institutions de banque et de microfinance, de l'Alliance pour l'Inclusion Financière (AFI) et des FinTech.

Des invités de marque au rang desquels figurent les Gouverneurs des banques centrales de la Mauritanie, de la Guinée, du Ghana, de la Sierra Leone et des Etats de l'Afrique Centrale ainsi que le Président du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sont attendus à cette importante manifestation.

En outre, de nombreux autres dirigeants et experts d'institutions de régulation et de supervision régionales et internationales telles que la COBAC, la Bank Al-Maghrib, la Banque Centrale d'Egypte, la BOAD et la BRVM participeront à cet événement inédit dans la sous-région.

L'objectif principal de la conférence est de créer un cadre d'échanges permettant aux participants de bénéficier d'un partage d'expériences en matière de régulation et de supervision des FinTech.

Le programme des travaux prévoit des panels de discussions d'experts modérés par la BCEAO et la Banque Mondiale.

Les thèmes des travaux porteront notamment sur :

l'application de la technologie blockchain au secteur financier ;

l'évolution du crédit digital ;

les monnaies virtuelles et les monnaies digitales émises par les banques centrales ;

les approches de régulation et de supervision des FinTech.