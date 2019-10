Soudan: La Commission d'aide humanitaire adopte l'initiative de secours d'Abiye

Khartoum — 2019 (SUNA)- Mohamed Moustafa Al-Sinari, Commissaire Général de la Commission d'Aide Humanitaire (CAH), a annoncé que le CAH avait adopté l'Initiative de Secours à la Région d'Abiye en raison des Inondations de l'Automne.

Au cours de sa réunion Mercredi avec les membres de l'Initiative du CAH et le Conseil Suprême chargés de la Coordination des Affaires de Dinka Abiye en présence du nouveau Commissaire, Abbas Fadlallah, du Forum des Syndicalistes Soudanais Libéraux, du Directeur Exécutif de la Partie Soudanaise du Mouvement Abiye et de certaines Organisations de la Société Civile Locales et Internationales ainsi que du Commissaire à l'Aide Humanitaire, Abiye zone pour contenir la Situation et plus de Coordination.

Al-Sennari a exprimé son Accord pour organiser le Convoi dans la Région, fournir une Aide Humanitaire et une Aide Alimentaire et Non Alimentaire, des Médicaments et la Mobilisation d'Organisations Internationales, Arabes et Islamiques pour répondre aux besoins supplémentaires. Il a souligné le rôle du CAH dans la création de la Mobilité dans tous les Forums pour l'Humanité et le Bonheur de l'Homme.

Chul Moen Paul, Président du Conseil Suprême pour la Coordination des Affaires de Dinka Abiye au Soudan, a appelé à un examen de l'Aspect Humanitaire de l'Etre Humain dans la Région et a indiqué que la Population d'Abiye se tenait à ses côtés pour le soutenir.