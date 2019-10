Soudan: Début du Sommet de Sotchi avec la participation d'Al-Burhan

Khartoum — Le Forum de coopération russo-africain a débuté mercredi à Sotchi, en Russie, avec la participation du président du Conseil de la souveraineté, le lieutenant-général Abdul-Fattah Al-Burhan, du président russe, Vladimir Poutine, du président égyptien, président en exercice du sommet, Abdul-Fattah Al-Sisi, et de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à la presse, avant le début du sommet, que les relations de développement et l'échange d'avantages avec les pays africains constituaient une priorité de la politique étrangère de la Russie.

M. Poutine a déclaré que le sommet fournirait une occasion d'échanger des points de vue avec les dirigeants africains sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, ajoutant que la Russie prévoyait d'investir des milliards de dollars en Afrique, notamment que les entreprises russes avaient de grandes possibilités d'investir en Afrique.

Le sommet, convoqué sous le slogan (Paix, sécurité et développement), est prevu de discuter des moyens d'explorer le stock de coopération entre la Russie et le continent africain et sur les moyens de coopération bilatérale dans l'exploration et l'extraction de ressources naturelles, l'intégration économique et le renforcement des relations dans le domaine des sciences et de l'éducation.