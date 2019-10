Togo: Le PSR aussi claque la porte !

Ils ne sont plus que cinq jusqu'à un possible nouveau retrait. Presque un mois après ADDI, c'est au tour du PSR de se retirer de la Coalition C14 qui a fait tant rêver les Togolais épris de liberté et d'alternance entre 2017 et 2018.

Dans une lettre adressée à la coordination de cette coalition, le parti a signifié la suspension de sa participation aux activités de ce regroupement, presque dans le même registre que les prédécesseurs.

Selon les termes de ce courrier dont nous avons pu nous procurer copie, et en date du 22 Octobre 2019, « dans le cadre de la recherche d'un candidat consensuel pour l'élection présidentielle de 2020, des discussions ont été ouvertes depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois au sein de la C14 » ;

Et si « d'emblée, une majorité s'est exprimée en faveur d'un renoncement des membres de la C14 à une candidature, au profit de celle d'un membre de la Société civile », le PSR (Pacte Socialiste pour le Renouveau), pour sa part dit avoir « émis de sérieuses réserves sur cette option indiquant qu'il était dangereux de renoncer a priori à nos propres candidatures au profitdes personnes à déterminer dont on ignore les identités et les qualités ».

Pour ce faire, le parti dénonce au passage le fait qu' «au lieu que les discussions se fassent dans l'esprit de la charte qui lie les partis membres et d'éventuels adhérents, la position actuelle de la majorité des membres de la C14 consiste à dire que ceux qui désireraient être candidats aux prochaines élections présidentielles doivent faire acte de candidature dans le cadre d'un panier commun dont la composition est encore incertaine.

Il faut souligner que la composition du Conseil des sages devant arbitrer reste à définir de même que les modalités de désignation du candidat et les critères devant permettre d'y parvenir ».

A tout prendre, pour le PSR, cette position de la C14 va à l'encontre de l'article 1er de sa Charte qui stipule que « les signataires de la présente Charte et ceux qui y adhèrent plus tard, affirment leur volonté à mettre en commun leurs efforts afin de parvenir, en symbiose avec le peuple, à un Etat de droit et à l'alternance politique.

Ils s'engagent donc à lutter en vue des réformes, à créer les conditions pour les élections libres et transparentes et à y participer.

Les partis signataires adhèrent au principe des listes uniques aux élections locales et à la candidature unique à l'élection présidentielle. Ils s'engagent à travailler de bonne foi à sa réalisation. Les modalités et les critères de désignation seront définis de façon consensuelle ».

Et donc poursuit toujours le document, « s'il est concevable que la C14 puisse en toute connaissance de cause soutenir un candidat déclaré dont le positionnement parait favorable à la réalisation de l'alternance, la démarche actuelle de la C14 qui, manifestement, s'apparente à une hostilité à toute candidature d'un homme politique est contraire aux finalités des partis politiques et manque, à notre sens, de lisibilité ».

Le Secrétaire national du PSR, Prof Agrégé Komi Wolou, signataire de cette lettre, poursuit son analyse, indiquant que, « outre les incertitudes que recèle cette procédure, il résulte de cette situation que la C14 n'est plus aujourd'hui une structure capable de parler d'une seule vox dans le choix d'un candidat aux prochaines élections, les éventuels prétendants à la candidature membres de la C14 devant en leur nom propre, déposer leur candidature dans ce panier commun ».

Sans se tromper et jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont plus que 5 au sein de la C14, à savoir la CDPA de Brigitte Adjamagbo-Johnson, les FDR de Me Dodji Apévon, Les Démocrates de Nicodème Habia, UDS Togo d'Antoine Folly et DSA de Targone N'wanki.