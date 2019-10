Cote d'Ivoire: Résolution des conflits - Aimée Zébéyoux propose de recourir aux « us et coutumes »

A l'initiative de la Coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale (Ci-Cpi), plusieurs représentants des organisations de la société civile, Ong, acteurs politiques, universitaires et les Forces armées de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous ce 23 octobre au Plateau, à l'occasion de la 22e conférence trimestrielle, au titre des mécanismes de prévention contre les conflits.

La secrétaire d'État auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargée des droits de l'Homme, Aimée Zébéyoux, qui représentait le gouvernement, a saisi l'occasion pour appeler les gouvernants africains à impliquer les us et coutumes dans la gestion des conflits transnationaux.

« Il importe de rechercher des solutions au niveau local en prenant en compte nos us et coutumes dans la prévention et la résolution des conflits, notamment les alliances interethniques... », a proposé la secrétaire d'État.

Aimée Zébéyoux a mis en avant les initiatives mises en œuvre au niveau bilatéral et au niveau de l'Union africaine (Ua) qui ont aidé à « réduire considérablement » les conflits.

Notamment, la diplomatie préventive au niveau sous régional, la mise en place du Conseil de paix et de sécurité de l'Ua, les opérations de maintien de la paix, les programmes de désarmement soutenus par l'Onu dont celui implémenté en Côte d'Ivoire par le biais de l'Autorité de désarmement, démobilisation et de réinsertion (Addr).

De son côté, le président du Conseil d'administration de la Ci-Cpi, représentant la Coalition mondiale pour la Cour pénale internationale et par ailleurs point focal du mouvement fédéraliste mondial (Wfm), Ali Ouattara, a invité les pays à promouvoir l'État de droit en s'engageant dans des initiatives de paix et de respect des droits humains, « seul gage de stabilité ». Il a également fait un plaidoyer.

Celui de voir la Côte d'Ivoire ratifier « l'amendement de Kampala » sur la Cpi relative aux crimes d'agression. Cet amendement, dit-il, pourrait constituer un mécanisme de prévention contre lesdits conflits.

Plusieurs panels ont meublé cette rencontre dont celui animé par Gnamien Yao, président de l'Institut africain de développement et de stratégies (Iads). Celui-ci a articulé son exposé sur les actions des nations africaines à travers l'Agenda 2063 de l'Ua pour venir à bout des conflits armés de façon durable.

Rappelons que cette 22e conférence avait pour thème : « Conflits transnationaux, quelles stratégies pour une paix et un développement durable en Afrique ».

Les organisateurs en ont profité pour distinguer la secrétaire d'État en reconnaissance à son encouragement et son appui dans la mise en œuvre de leurs activités.