Ile Maurice: Rapport de la Banque mondiale - Maurice remonte au classement Doing Business

De la 20e en 2019 à la 13e place pour 2020. Maurice est remonté au dernier classement Doing Business de la Banque mondiale. 190 pays au total sont notés sur la facilitation des affaires. Nous nous trouvons entre la Malaisie et l'Australie. Le numéro 1 est la Nouvelle-Zélande et le dernier la Somalie.

"A high ease of doing business ranking means the regulatory environment is more conducive to the starting and operation of a local firm", explique le site dédié à ce classement. Cette notation tient en compte dix facteurs : "starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts" et "resolving insolvency".

Dans la section sur le paiement des taxes, Maurice est encore mieux classé puisqu'il arrive à la 5e place. Suivent les permis de construction (8e). Par contre, le pays n'est classé que 72e en ce qui concerne le commerce transfrontalier et 67e pour l'obtention de crédit.

Autant vous dire que le gouvernement va surfer sur cette nouvelle. L'Economic Development Board a d'ailleurs émis un communiqué à la vitesse grand V ce jeudi 24 octobre, pour commenter ce classement et s'en auto-congratuler :