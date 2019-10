Soudan: Réservoirs de stockage de céréales et de produits pétroliers dans le Nil Bleu

Damazin — Le Wali chargé de l'État du Nil Bleu, Gén.major Yassin Ibrahim Abdel Ghani a dévoilé un certain nombre d'installations de stockage de céréales et de produits pétroliers dans l'État.

Yassine a déclaré que la société soudano-libyenne avait assuré l'établissement de trois tamis, dont l'un est un tamis moderne pour la récolte de sésame.

Dans une déclaration à la (SUNA), le Wali a expliqué les avantages de la rencontre avec le ministre des Ressources animales et s'est engagé à soutenir l'Etat dans le domaine de l'élevage en plus de la mise en place d'un abattoir avec des spécifications modernes, et en ce qui concerne le stockage des produits pétroliers, Yassin a affirmé que la directive a donné à la société Qadra d'achever le projet gazier.

Il est à noter que, l'équipe d'ingénieurs chargée de mener l'étude et l'inspection afin de maintenir et d'agrandir l'entrepôt de la société Al-Nil de 10 à 60 tonnes, en plus d'examiner les sites approuvés de la Banque Agricole pour établir le silo.