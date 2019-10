Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'UFD intègre officiellement le PCT

À l'issue de la cinquième session extraordinaire du bureau politique de l'Union des forces démocratiques (UFD) tenue le 23 octobre, à Brazzaville, le plénum des membres présents à cette réunion a prononcé l'intégration de cette formation politique au Parti congolais du travail (PCT).

Selon le communiqué final ayant sanctionné les travaux, le président de l'UFD, Josué Rodrigue Ngouonimba, signera dans les tout prochains jours l'acte de dissolution de son parti comme l'exige la règle de droit.

Par ailleurs, le bureau politique a mis en garde ceux qu'il appelle les pêcheurs en eau trouble de ne jamais faire usage de la dénomination, du logo et de la devise de l'UFD. Les contrevenants, a précisé le communiqué final, s'exposeront à la rigueur de la loi.

Dans son allocution, le président de l'UFD a donné les deux raisons principales de l'intégration de son parti au PCT. La première et la plus importante, selon lui, est consécutive aux contraintes qu'impose la loi 20-2017 du 12 mai 2017 portant loi organique relative aux conditions de création, d'existence et aux modalités de financement des partis politiques.

La seconde se rapporte au souci de l'UFD de faire partie des grands ensembles politiques pour contribuer à la consolidation de l'unité nationale et de la paix. « En raison des réalités propres à notre parti, notre esprit doit nous conduire à faire des choix importants, des choix judicieux qui nous permettent de participer autrement dans la vie publique », a déclaré Josué Rodrigue Ngouonimba.

En outre, il a traduit toute sa reconnaissance aux cadres et militants de l'UFD qui, par leur loyauté, leur enthousiasme et leur résilience, ont su conférer à cette formation politique un rayonnement national, notamment, a-t-il rappelé, en l'amenant à avoir pour la mandature en cours un député et dix élus locaux.

Avant de saluer la décision prise par les membres du bureau politique, le président de l'UFD a évoqué la mémoire du président-fondateur, David Charles Ganao, ce grand homme politique, a-t-il signifié, qui est demeuré un référentiel dans la vie publique congolaise et dans la diplomatie, au-delà de nos frontières.