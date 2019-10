Congo-Kinshasa: Goma - Les élèves dans la rue pour réclamer la démission des enseignants grévistes

Une centaine d'élèves venus de différentes écoles publiques de la ville ont envahi les rues du centre ville de Goma ce lundi 21 septembre 2019 pour exprimer leur mécontentement face à la grève persistante des enseignants et appeler ces derniers à la démission.

Ils ont pris d'assaut les artères principales de la ville pour lancer leur cri d'alarme aux autorités urbaines face à cette situation de la grève qui semble ne pas trouver solution.

Malgré l'appel de l'autorité provinciale du Nord-Kivu, via le ministère provincial de l'éducation qui a appelé les enseignants à reprendre le chemin de l'école, - après une réunion tenue avec ces hommes de la craie le vendredi 18 octobre-, les cours n'ont pas repris ce lundi 21 octobre dans les écoles publiques de Goma.

Pour exprimer leur ras-le-bol, les élèves de différentes écoles publiques de la ville ont pris le chemin de la mairie de Goma pour demander aux autorités de la ville de procéder au recrutement de nouveaux enseignants et de se passer des enseignants grévistes, faute de quoi l'année risque d'être déclarée une année blanche.

« Nous nous acharnons contre les enseignants grévistes aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas respecter la décision de l'État. Ils demandent un peu de trop. Ils ne veulent pas enseigner alors que l'État a promis de résoudre les problèmes des enseignants nouvelles unités et de non payés. Voilà trois semaines qu'il n'y a pas cours faute d'enseignants. Nous sommes derrière la décision du chef de l'État et nous proposons comme solution, le recrutement de nouveaux enseignants pour que les cours reprennent le plutôt possible« , s'est indigné Daniel Malamo, élève de 6ème secondaire à l'Institut Mont Goma

Pour cet élève, la cause est commune puisque les cours sont handicapés à tous les niveaux.

« Nous sommes des finalistes et cette grève nous perturbe parce que, d'autres finalistes des écoles privées évoluent avec les matières. Bien que la gratuité ne concerne que l'enseignement de base, nous les finalistes, nous nous insurgeons contre la grève parce que même dans nos classes terminales, les enseignants n'enseignent plus et c'est grave. Il y a beaucoup de chômeurs qui aimeraient bien enseigner en acceptant les conditions de paie que l'État propose. Que les autorités se débarrassent des enseignants grévistes pour sauver l'année scolaire », martèle cet élève finaliste

À la mairie de Goma, ces élèves ont entonné des chansons de détresse pendant une trentaine de minutes, sans qu'ils ne soient reçus par les autorités urbaines. Ils promettent cependant de continuer avec des actions de grande envergure dans les jours avenirs pour qu'une solution finale soit trouvée.