Ile Maurice: Circonscription n°10 - Habitants cherchent députés «gentils» et «honnêtes»

Quelles sont les qualités requises pour devenir un député et représenter des dizaines de milliers d'électeurs ? Les 52 835 électeurs de la circonscription n°10 (Montagne-Blanche - Grande-Rivière-Sud-Est) ont une idée bien précise non seulement des traits de caractère de leurs élus, mais aussi des priorités que ceux-ci devront privilégier.

Un député doit être attentionné, confie Kewantee Nanoo, 62 ans. «Li bizin get nou bien. Bizin okip dimoun.» Attention, prendre soin d'elle ne veut pas dire augmenter sa pension à tour de bras. De toute façon, elle n'a pas encore pris sa retraite. Tous les matins, la sexagénaire se lève aux aurores pour s'occuper de ses champs de canne. Augmenter sa pension ne servira à rien car elle aime travailler et cela, dit-elle, occupe ses journées. Elle n'arrêtera pas, même pour Rs 13 500. Non, pour Kewantee Nanoo, un peu de loisirs pour les personnes du troisième âge ne serait pas de trop. Et pour les jeunes ? Ritesh, 23 ans et habitant de Montagne-Blanche, explique que le député, avant et après les élections, doit «vinn drwat» ; sinon, il n'aura aucune chance. Son ami, Adarsh, qui a six ans de moins que lui, veut d'un représentant «honnête et gentil».

Puis, il y a ceux qui connaissent plus que d'autres la réalité du terrain. Caterina Padiachy, 21 ans, est une travailleuse sociale. Elle sillonne la région afin d'identifier ceux qui sont dans le besoin. «Le député ne peut pas rester assis derrière son bureau», affirme- t-elle. Mais elle va plus loin. Même si l'élu a de l'argent et taille des chèques à tout-va à ses mandants, ce ne sera toujours pas suffisant. «Les gens dans le besoin n'ont pas besoin que d'argent. Ils doivent savoir qu'il y a des personnes sur qui ils peuvent compter, des gens qui vont les soutenir dans la durée.» Pour cela, l'élu doit aller à la rencontre de ses mandants et non pas attendre que les gens viennent à lui. «Mwa, mo marsé, mo al tap laport dimounn, gété ki zot bizin. La ki ou trouv lamizer. Sa gouvernmala napa fer, sa.»

Le travail du représentant du peuple ne doit pas s'arrêter là. Il doit aussi tenir ses promesses, étant donné que cela arrive très rarement. «Je connais des gens à qui on a promis une maison depuis des lustres. Aujourd'hui, ils habitent encore dans des maisons en tôle. Il y a des dames qui ne peuvent pas travailler car elles n'ont personne pour surveiller leurs enfants. Ena zenfan al dormi san manzé. Député, où es-tu ? Que fais-tu ?» fustige la jeune fille.

«Pa vinn rod pouvwar»

Plus loin, autre village, autre préoccupation. Si Maya Puttoo n'a pas d'opinion sur la question, sa belle-fille, Devika Puttoo, gérante d'une quincaillerie et mère de deux enfants, estime que les nouveaux députés doivent savoir comment fonctionnent les jeunes ; sinon, ils auront du mal à s'occuper de la région. «En tant que maman de deux enfants, je pense qu'une des qualités d'un élu est d'être à l'écoute. Il faut s'assurer non seulement de l'éducation des enfants, mais aussi faire en sorte qu'ils trouvent un emploi par la suite.» Un des employés de sa quincaillerie estime, lui, que la qualité principale doit être «un bon leadership».

Danny, 35 ans, s'est toujours tenu à l'écart des grands partis et ambitionne de se lancer dans la politique un jour. Donc, il est persuadé de savoir quelles sont les qualités que le peuple attend d'un député. La première chose, c'est qu'il ne doit pas être un assoiffé du pouvoir. «Pa vinn vinn rod pouvwar, ou bien vinn la zis pou ranpli pos. Pa fer kouma pé fer asterla », lance-t-il à l'attention des candidats en lice, tous bords confondus. Une personne ne sera pas efficace si le pouvoir lui monte à la tête. Et pire, s'il pense à amasser une fortune pendant son mandat ; le bienêtre de sa circonscription en pâtira.

Revenons au candidat qui brigue les suffrages. Quel sera son principal trait de caractère une fois élu ? «Garder mon attention sur les changements à apporter», dit-il sans détour. Et des changements, il en a plein la tête. Non, il ne parle pas de grands débats et ne fait pas de propositions abstraites. «Get bistop isi. Kouma pié banann. Kan lapli tonbe, pena plas pou kasiet», avance-t-il. Cette demande récurrente des habitants n'a jamais été prise en considération par les élus... Puis, il y a les enfants qui sont souvent les grands oubliés des programmes électoraux. «La, ena enn ta konzé brit-brit. Ki bann paran sipozé fer ek zanfan? Mo pansé bizin al dan sak lakaz, ekout bann dimounn ek lerla désidé.»

À Bel-Air, les demandes sont quelque peu similaires. Anil Rambaran, lui, pense que les députés doivent avoir un peu plus de considération pour les personnes handicapées. «Ogmant pansion vié dimounn, li bon. Bé mwa, mo handikapé. Monn perdi enn lizié. Bé mwa, ki ariv bann ki dan mo ka?» Le board médical a jugé que son handicap est à 40 %. «Bann dépité bizin vin get sak ka apré désidé. Li bizin koné ki sak dimounn pé pasé», affirme-t-il.

Mais la circonscription est grande. Si plusieurs habitants pensent qu'il faut que les députés soient gentils et proches de la population, d'autres ont la même réaction que Maya Puttoo. Depuis des années, voire des décennies, ils se sont gardés de se mêler de la politique et ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer.

Circonscription n°10

Nombre d'électeurs: 52 835

Elus en 1995

Bojeenauth Vinod Alliance PTr-MMM

Gunness Ajay Alliance PTr-MMM

Nath, Dhurma Gian Alliance PTr-MMM

Elus en 2000

Choonee Mookhesswur Alliance MSM-MMM

Gunness Ajay Alliance MSM-MMM

Daureeawoo Racheed Alliance MSM-MMM

Elus en 2005

Seebun Indira Alliance Sociale

Bundhoo Lormus Alliance Sociale

Gunness Ajay Alliance MSM-MMM

Elus en 2010

Jeetah, Rajesh Alliance PTr-PMSD-MSM

Seetaram Jim Alliance PTr-PMSD-MSM

Sayed-Hossen Cader Alliance PTr-PMSD-MSM

Elus en 2014

Sesungkur Sudhir L'Alliance Lepep

Bholah Soomilduth L'Alliance Lepep

Tarolah Kalyan L'Alliance Lepep

Villages

Médine Camp-de-Masque

Camp-de-Masque

Melrose

Montagne-Blanche

Sébastopol

Olivia

Clémentia

Bel-Air-Rivière-Sèche

Grande-Rivière-Sud-Est

Bramsthan

Ecroignard

Trou-d'Eau-Douce