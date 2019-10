Madagascar: Carburant - Une tendance à la hausse pour les prix à la pompe

Les prix à la pompe n'ont cessé d'augmenter ces dernières années.

L'évolution des paramètres qui influent sur la fixation des prix à la pompe des carburants ouvre la voie à une hausse

Les consommateurs peuvent souffler. La situation revient petit à petit à la normale en ce qui concerne la distribution pétrolière. Hier, les longues files de voitures devant les stations-services ont relativement diminué.

Fragile

Cependant, même si l'approvisionnement va se faire normalement puisque une importante quantité d'essence et de gas-oil est attendue dans les jours qui viennent, les problèmes liés aux carburants sont encore loin d'être réglés. La situation demeure encore fragile puisque le pays n'est pas à l'abri d'une hausse des prix à la pompe. « Une révision à la hausse des prix à la pompe n'est pas à écarter si le gouvernement n'arrive pas à trouver des mesures d'accompagnement pour compenser les effets de la flambée des cours du pétrole » craint un opérateur pétrolier. Une flambée consécutive rappelons-le aux attaques répétées de pétroliers dans le Golfe d'Oman. Et si l'on respecte la loi du marché qui reste toujours géré par la vérité des prix, cette flambée du brut devrait être répercutée sur les prix à la pompe pour les prochaines livraisons. La hausse est d'autant plus probable dans le mesure où l'autre facteur de détermination des prix, en l'occurrence les cours des changes ne sont pas favorables puisque le dollar qui est la monnaie de référence du marché pétrolier reste relativement compétitif par rapport à l'ariary qui continue à se déprécier.

Facteur de blocage

En somme d'ici la fin de l'année, on peut s'attendre à une hausse des prix à la pompe. A moins que le régime actuel ne trouve une parade. Mais la marge de manœuvre reste étroite dans la mesure, où la subvention des produits pétroliers n'est plus envisageable. Tout simplement parce que non seulement, l'Etat n'a pas les moyens financiers de le faire, mais également et surtout, les bailleurs de fonds ne cautionnent plus cette solution qui est considérée comme un facteur de blocage pour la croissance économique. Dans une récente étude, la Banque Mondiale indique notamment : « Pour générer une croissance inclusive à moyen terme, le gouvernement devrait privilégier les investissements publics dans les secteurs sociaux et productifs au lieu de recourir à des subventions non ciblées, telles que les subventions universelles sur le prix des carburants ». Des subventions budgétivores, au point que l'Etat a accumulé des passifs envers les sociétés pétrolières puisqu'il n'a pas payé les subventions dues aux sociétés pétrolières à la fin de l'année 2018 et au début de l'année 2019, dans un contexte de hausse des cours mondiaux du pétrole. Le recours à la subvention est d'autant plus inenvisageable dans la mesure où le système est considéré comme profitant plutôt aux riches qu'aux pauvres.

Ajustement automatique

Bref, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, le gouvernement sera obligé de procéder à un ajustement automatique des prix par rapport à l'évolution du marché mondiale et aux cours des changes, ainsi qu'aux autres paramètres qui influent dans leur fixation. Une hausse des prix à la pompe est donc possible. Du coup, il appartiendra au gouvernement de mettre en place des mesures d'accompagnement afin d'en atténuer les effets sur les plus vulnérables. L'autre moyen d'amortir les effets de la hausse des prix du pétrole consiste, ; selon la Banque Mondiale à « réduire les facteurs de coûts fixes dans le calcul du prix de référence ». En tout cas, les options possibles ont déjà fait l'objet de discussion entre l'Etat et les pétroliers qui ont vraiment intérêt à bien s'entendre pour éviter une crise des carburants qui pourrait être fatale pour le pays.