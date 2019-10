Madagascar: Tourisme de croisière - Découverte du Canal des Pangalanes à bord de l'Héliconia

L'Héliconia est un véritable « camping boat » pour les croisiéristes.

La destination Madagascar attire actuellement de nombreux touristes de croisière internationaux.

Cette fois-ci, une croisière fluviale exceptionnelle est développée. Ce qui permet aux voyageurs tant nationaux qu'internationaux de faire une découverte du fameux Canal des Pangalanes, qui s'étend sur environ 700km au départ de Toamasina jusqu'à Farafangana, à bord de l'Héliconia. Il s'agit d'un bateau panoramique pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes et qui offre un service de restauration à bord. Cette embarcation dispose également d'un sanitaire respectant les normes.

Multiples escales. C'est un véritable « camping boat » permettant aux passagers d'apprécier en deux jours et trois nuits, la faune et la flore tout au long de ce Canal des Pangalanes. On peut citer entre autres le « Ravinala » appelé aussi l'arbre du voyageur ou encore les « oreilles d'éléphant » qui constituent un arbre semblable aux palmiers. Avec ce type de croisière fluviale, les voyageurs pourront faire de multiples escales dans des coins reculés et inaccessibles tout en réalisant une exploration en profondeur des destinations, et ce, à leur rythme, selon les promoteurs de ce circuit. A titre d'illustration, les touristes peuvent faire un trajet entre Manambato et Toamasina, avec des nuits en bivouac le long du Canal des Pangalanes.

Spots touristiques. Dans le cadre de ce circuit, ils visiteront des principaux spots touristiques majeurs environnants, à l'instar de la réserve naturelle du Palmarium, du parc des lémuriens dit « aye aye » ou encore de la célèbre forêt de Vohibola. Ils auront également l'occasion de découvrir les villages de pêcheurs à Andovoranto et les distilleries artisanales sans oublier le pique-nique au bord de la plage d'Akanin'ny Nofy. En tout, cette croisière fluviale le long du Canal des Pangalanes offre un dépaysement total, à vivre au milieu d'une végétation luxuriante renfermant une riche biodiversité.