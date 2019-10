Madagascar: Conservation des lémuriens - Le GERP opte pour la médiation

Une nouvelle espèce de lémurien vient d'être découverte et sera bientôt présentée officiellement.

Mettre en place une journée nationale des lémuriens pour faire comprendre aux Malgaches les réels dangers qui planent sur les espèces endémiques et en danger de Madagascar. Une piste de solution avancée par le Groupement d'Etude et de Recherche sur les Primates.

Le GERP change de fusil d'épaule dans sa lutte pour la sauvegarde des lémuriens. C'est ce qui a été avancé lors d'une conférence de presse organisée lundi dernier à Isoraka en marge de la célébration de la sixième édition du festival mondial des lémuriens. Ainsi, le GERP entend orienter sa communication et sa sensibilisation sur les problématiques autour de la lutte pour la conservation des espèces de lémuriens de Madagascar. Comme l'a fait savoir le Pr Lucien Marie Rakotozafy, vice-président du groupe en question « nous allons changer notre approche dans les années à venir. Le festival étant assimilé à des activités festives, il serait judicieux pour nous de faire connaître tout ce qui entoure la lutte pour la sauvegarde des lémuriens. Nous allons donc axer nos interventions de sorte à faire comprendre, dénoncer et interpeller (sur) les problématiques de la lutte ».Un virage de la sensibilisation vers la médiation. Une approche qui prend en compte « toutes les problématiques liées aux intérêts de tous les acteurs (populations locales vivant des ressources naturelles, acteurs œuvrant dans la sauvegarde des espèces protégées, acteurs gouvernementaux ».Ce que le vice-président du Gerp confirme : « Nous entrons dans la phase de médiation. Un processus qui a pour objectif de réunir toutes les parties prenantes autour d'un même esprit qui est l'importance de préserver les lémuriens ».

Disparate. La conférence de presse organisée lundi dernier a également été l'opportunité pour les têtes dirigeantes du Groupe d'Étude et de Recherche sur les Primates de dénoncer certaines pratiques jugées « non productives ». « Le GERP n'est pas le seul acteur de lutte pour la conservation des lémuriens à Madagascar. Ce qu'il y a c'est que les acteurs en question semblent se ruer vers une certaine concurrence sans pour autant arriver à préserver les lémuriens. Tout le monde veut être le meilleur - en tout et pour tout -les lémuriens se font encore tuer et sont victimes de trafics en tout en genre » déplore le Pr Lucien Marie Rakotozafy. Avant d'interpeller sur « la nécessité pour tous les acteurs de se fédérer dans le but d'améliorer la lutte». Une initiative qui devrait être sous l'égide du ministère en charge de l'Environnement et du Développement durable d'après toujours les explications de notre interlocuteur. «La compréhension des enjeux de la lutte pour la conservation des lémuriens de Madagascar pourrait être aisée mais surtout toucher beaucoup d'âmes si le ministère en charge de l'Environnement et du Développement durable acceptait de faire de la journée nationale des lémuriens une journée tagnamaro » avance le Pr Lucien Marie Rakotozafy.