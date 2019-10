Madagascar: Eisa - Formation des femmes députées en leadership

Le projet a pour objectif de contribuer au renforcement du processus de démocratisation à Madagascar à travers la promotion d'une action parlementaire efficace et effective.

Dans le cadre du projet « Africa Democracy Stregthening IV» ou ADS IV mis en œuvre par EISA et financé par l'Agence Suédoise de Coopération au Développement International (Sida), EISA apporte, depuis septembre 2014, un appui technique spécifique aux parlementaires malgaches dans l'exercice de leur mandat et à l'administration parlementaire à travers des ateliers et séminaires portant sur les différents aspects du travail parlementaire, Collaboration Travail parlementaire. C'est dans cette lignée qu'EISA organise un atelier d'orientation et d'échanges des femmes députées sur les travaux parlementaires et le leadership politique.

Partage d'expérience. Cet atelier s'étalera sur trois jours, du 22 au 24 octobre 2019 et se déroulera à Antsiranana. Organisé en collaboration avec l'Assemblée nationale, l'atelier se focalisera dans un premier temps sur l'apprentissage et le partage d'expérience entre les femmes députées en ce qui concerne le travail parlementaire. Dans un second temps, l'atelier visera à ce que les femmes députées soient dotées de tous les outils et connaissance en matière de leadership politique. En effet, même minoritaires au sein de l'Institution, les femmes députées pensent s'affirmer et apporter leurs contributions au renouveau de l'Assemblée nationale voulu par la vision de la Présidente qui est celle de redorer l'image de l'Institution.

Experts. Pour ce faire, l'Atelier sera conduit par deux experts, à savoir un expert interne de l'Assemblée nationale pour le volet travail parlementaire et un expert externe qui sera chargé du volet leadership. Après cet atelier, il est attendu que les femmes députées puissent s'affirmer et contribuer pleinement aux défis de l'Assemblée nationale. En tout, 18 députées sur les 24 femmes membres de l'Assemblée nationale participent à cet atelier.