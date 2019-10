Madagascar: Football / Coupe de la Confédération - Le match de la dernière chance pour Fosa

Repêché et reversé en coupe de la Confédération, Fosa Juniors a maintenant une chance de se racheter pour aller en matches de groupes non plus de la ligue des champions mais en coupe. Une opportunité offerte sur un plateau par la CAF qui redonne ainsi une occasion de rejouer pour les éliminés au second tour de la Ligue des champions.

Fosa Juniors rencontrera ce dimanche au complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona, les Marocains de la Renaissance Sportive Berkhane.

L'œil sur Kaabi. Une rencontre encore plus compliquée que celle face au Tout Puissant Mazembe dans la mesure où il s'agit d'un sacré morceau finaliste de la dernière coupe de la Confédération. Ce qui veut tout dire.

Ce dont on est sûr pour les joueurs de Fosa c'est d'avoir à l'œil l'international marocain Ayoub El Kaabi qui n'est autre que le meilleur buteur de la CHAN 2018 à Casablanca.

Pour tout dire, il va falloir l'enfermer dans les vestiaires pour l'empêcher de marquer.

Mais Fosa Juniors peut aussi marquer grâce à la forme de Santatra et Jean Yves mais également de Théodin et Donga. Autant le dire, le coach Titi Rasoanaivo bénéficie d'une seconde chance pour montrer qu'il a la capacité de diriger ce groupe assez exceptionnel.

Le potentiel pour réussir. Le grand avantage de Fosa c'est d'abord sa solidité défensive avec Théodin mais surtout Andry Max qui sort d'une frustration pour avoir été mis en touche dans l'équipe de la CHAN à Windhoek et qui va montrer à la face du monde qu'on peut compter sur lui. Une charnière centrale très solide en fait avec Lôlôdy et Doda sur les flancs.

Au milieu, les Majungais peuvent miser sur Donga pour pallier la petite forme de Baggio qu'on ne reconnaît presque plus.

En attaque, on verra bien sûr Besna, l'auteur de l'unique but contre les Namibiens et qui aura encore l'avantage de s'entourer de deux joueurs d'exception notamment Santatra et Jean Yves.

Autant dire que Fosa a le potentiel pour réussir. Il reste donc ce petit côté chance car depuis toujours, le football a montré qu'on ne peut jurer de rien.

Vivement donc dimanche pour se mettre tous et toutes derrière Fosa Juniors.