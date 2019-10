Madagascar: Rugby - Jérôme Agenor à la rescousse du FT Manjakaray

Jérôme Agenor a enthousiasmé les joueurs du FT Manjakaray.

Le coach de l'Etang-Salé RC réunionnais de rugby, Jérôme Agenor est dans nos murs depuis la semaine dernière. Il est venu à Madagascar pour passer ses vacances, mais il a profité de son temps pour partager ses expériences avec l'équipe du FT Manjakaray. Dès lors, il s'est très familiarisé avec l'équipe malgache depuis la rencontre entre FTM et Etang-Salé dans le cadre du Championnat indien, il y a deux ans. Les deux équipes sont devenues très proches actuellement même si elles sont en guerre sur le terrain. « Il n'y a pas de contrepartie. Je suis venu tout simplement pour les aider puisque j'ai plus d'expériences dans cette discipline. D'ailleurs, je passe souvent à Madagascar et travaillé avec Terre en Mêlées de temps en temps », a-t-il fait savoir.

Mardi dernier, il a enseigné à Lahatra et à ses camarades le système offensif ainsi que quelques tactiques pour les perfectionner avec des petites variations afin de gagner du terrain. La séance a duré deux heures au Stade d'Alarobia. Lors d'une interview, il a précisé que « le FTM est une équipe très joueuse, très courageuse mais il faut qu'elle améliore son utilisation du ballon pour être encore meilleure. Elle adopte un jeu un peu trop stéréotypé, comporté un peu sur l'extérieur, alors qu'au rugby, il faut penser à gagner un peu de terrain et c'est ce qu'il faut travaille. Pourtant c'est déjà une bonne équipe. S'ils s'appliquent bien, l'Etang-Salé ne pourrait plus gagner ».

Avant qu'il rejoigne La Réunion le soir, il a réservé la matinée pour un échange sur le travail des touches. Selon ses dires, il reviendra fin novembre pour continuer à travailler avec eux. « Ainsi, s'entraîner avec les Makis m'intéresse mais ma candidature n'a encore fait l'objet d'aucune réponse jusqu'à présent » a-t-il dit. A savoir que Jérôme Agenor a un diplôme d'entraîneur niveau II au niveau du World Rugby.