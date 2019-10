Congo-Kinshasa: Linafoot-D1 - V. Club arrache un nul chanceux face à Bazano

Un penalty de dernière minute sauve V. Club du naufrage face à Bazano, à la Linafoot. Mené au score dans les derniers instants, V. Club sauve sa peau en arrachant un nul miraculeux face à Bazano (1-1), qui tenait à tout prix à engranger les trois points de la rencontre.

Ça n'a pas été facile pour les Dauphins noirs de l'AS V. Club de Kinshasa face à la Jeunesse Groupe Bazano, à Kinshasa. Devant le public du stade des Martyrs, les Miniers n'ont pas manqué d'arguments à faire valoir dans ce match de la 10ème journée du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), hier mercredi 23 octobre.

Très déterminés, les poulains de l'entraîneur Daouda Lopembe ont été agressifs sur tous les coups. Ce qui a compliqué la ligne médiane de l'AS V. Club. Au cours de la première période, V. Club essaie d'appuyer sur les ailes, mais rien ne marche.

Le club de Lubumbashi fait un bloc infranchissable au niveau de la défense, avec des actions des contres à l'attente. Un dispositif technique impressionnant mis en place par le coach Daouda Lopembe et oblige le coach Florent Ibenge à battre toutes les cartes pour éviter la moindre défaite qui se faisait déjà sentir. Les deux équipes se quittent sur un score vierge dans la première partie du match.

En seconde période, le jeu reste ouvert pour les deux clubs. Les incursions de Merveilles Kikasa sur le flanc droit ont permis à V. Club de se procurer beaucoup d'occasions franches de scorer. Une fois de plus, les Dauphins noirs font preuve d'irréalisme face au portier de la JS Groupe Bazano.

Plus le jeu évolue, plus Bazano devient dangereux sur le plan offensif. Cette agressivité finit par payer dans les 5 dernières minutes de la partie. La JS Groupe Bazano inscrit un but somptueux qui libère toute un club. C'est un tir en pleine surface de Mpongo Bomolo qui bat le portier Nelson Lukong

Déjà battu moralement, l'AS V. Club obtient un penalty dans les ultimes minutes de la rencontre. Celui-ci a été transformé par Djuma Shabani et permet à V. Club d'arracher miraculeusement un nul devant son public du stade des Martyrs. Un but partout, c'est le score final de cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses.

L'ascension de Bazano

Visiblement, le club de Lubumbashi se comporte bien au championnat national. Avant cette rencontre, la JS Groupe Bazano avait battu le Daring Club Motema Pembe score le score de 2-1, le 9 octobre au stade Fréderic Kibasa Maliba. Un match qui avait déjà démontré à suffisance ce que les poulains de Daouda Lopembe étaient capables de faire. Bazano compte actuellement 14 points.

Après le match, le coach de Bazano a reconnu la belle prestation de ses poulains en ces termes : « On a été très bons surtout dans les récupérations et percutions. Mes joueurs ont tout donné et ils méritaient non seulement un but au finish, mais plutôt une victoire. Un penalty en dernière minute a juste permis à V. Club d'arracher un nul. Bravo à mes joueurs et on continue à travailler pour donner dans les prochains matches le meilleur de nous-mêmes ».