Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'ACOGENOKI en phase de la redynamisation

L'Assemblée générale de l'Association coopérative des groupements d'éleveurs du Nord-Kivu (ACOGENOKI) organisée, du 22 au 23 octobre 2019 à Goma, a réuni les présidents des groupements d'éleveurs venus de quatre coins de la province du Nord-Kivu.

Il était question d'échanger autour des défis à relever dans cette machine agro-pastorale de la province qui fait face à certaines difficultés rencontrées dans les différents groupements d'éleveurs, situés dans les six territoires du Nord-Kivu.

C'est une Assemblée générale qui s'inscrit dans l'optique de la redynamisation de ce grand levier agro-pastoral qui contribue en même temps à la pacification et à la réconciliation intercommunautaire dans la province du Nord-Kivu et aussi à l'essor socio-économique des Nord-Kivutiens.

Des difficultés rencontrées

Lors de ces assises organisées par le conseil d'administration de cette Association, les présidents de 36 groupements opérationnels que compte cette structure dans la province du Nord-Kivu, ont présenté devant l'Assemblée, des difficultés auxquelles ils font face quotidiennement qui nécessitent l'implication des autorités compétentes et des partenaires d'appui au secteur de l'élevage de la RDC pour qu'elles soient surmontées. Ils ont en même temps proposé des pistes de solution pour la redynamisation de cette Association qui joue un rôle capital dans le développement de l'élevage en province.

« La multiplicité des taxes qui sont exorbitantes, l'absence sur terrain des techniciens vétérinaires, la désinsertion du milieu d'élevage suite à l'insécurité persistante en province, le vol des bétails, la spoliation des terres, le manque des espèces variées des bétails », sont des difficultés qui ont été formulées par les présidents des groupements d'éleveurs qui ont recommandé en même temps au comité d'administration de l'ACOGENOKI de faire des lobbyings et de mener des plaidoiries pour qu'ils puissent avoir aussi des bureaux opérationnels dans leurs groupements respectifs, des dépôts de vente des bétails et la mise à leur disposition des produits pharmaceutiques pour sauver des bétails malades.

Un plan d'action quinquennal adopté

À l'unanimité, les présidents des groupements d'éleveurs ont adopté lors de cette Assemblée générale, un plan d'action proposé par l'actuel comité d'administration de l'ACOGENOKI qui va guider le travail de cette Association durant cinq ans, de 2019 à 2023, afin de relever tous ces défis.

« Le plan d'action s'attèle essentiellement sur le relèvement de l'ACOGENOKI en réhabilitant et en relançant toutes les activités de l'association à travers des actions concrètes avec l'appui de nos partenaires. dans ce plan d'action, il est prévu aussi le renforcement des capacités du personnel de l'ACOGENOKI et des présidents des groupements d'éleveurs pour que notre association coopérative redore son blason des années précédentes 1990 où la province du Nord-Kivu pouvait comptait plus de 800.000 têtes des Bovins », indique Emmanuel Kamanzi Runigi, président du Conseil d'administration de l'ACOGENOKI qui appelle tous les membres de l'association d'être soudés et unis autour de ces objectifs visés qui vont donner un nouvel élan dans le secteur de l'élevage en province.

À lui d'ajouter que ces assises ont constitué également une occasion pour l'ACOGENOKI de faire un aperçu sur ses parcelles emportées lors de l'éruption volcanique de 2002 à Goma et de revenir sur le dossier des parcelles qui sont menacées d'expropriation par des tierces personnes.

« Nous avons récupéré une partie de nos terrains et nous avons mis des garde-fous sur d'autre mais le dossier n'étant pas clos, nous allons continuer cette mission et nous avons reçu le renouvellement de la confiance de l'Assemblée Générale pour faire ce travail que nous comptons réussir avec l'appui de l'État congolais », renchérit Emmanuel Kamanzi Runigi, PCA de l'ACOGENOKI

Sources de financement

Il appelle par ailleurs tous éleveurs membres de la structure de procéder à des cotisations pour matérialiser ce plan d'action.

« Nous allons régénérer aussi des ressources à travers des fonds propres de l'association via les loyers et nos produits de vente des biens et services, raison de plus de notre lutte pour récupérer tous nos terrains spoliés et de les mettre en valeur pour que ça rapporte des revenus financiers à l'ACOGENOKI. Nous comptons aussi à l'apport financier de l'État congolais à travers le Fonds de promotion de l'industrie pour réussir ce travail », conclut Emmanuel Kamanzi Runigi.

Audifax Matope Vikwirahangi, Directeur Provincial adjoint du Fonds de promotion de l'industrie(FPI) au Nord-Kivu qui a pris part à cette assemblée générale, rassure que les moyens sont disponibilisés par l'État congolais via le FPI, dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État pour accompagner l'ACOGENOKI dans sa phase de redynamisation.

Pélagie Uwayo, Ministre provincial en charge de l'agriculture, pêche et élevage qui a ouvert et clôturé ces assises, rassure pour sa part que le Gouvernement provincial du Nord-Kivu accompagnera sans faille cette Association qui fait la promotion des potentialités économiques de la province dans le domaine de l'élevage en promouvant des produits bio provenant de ce secteur d'élevage du Nord-Kivu vendus dans le marché national et dans les pays voisins.

Quelques sites de l'ACOGENOKI à Goma et à Saké dans le territoire de Masisi, ont été visités par ces différentes délégations qui ont pris part à cette Assemblée générale en vue de s'imprégner du travail fait sur terrain où il y sera bientôt placé des usines de fabrication laitière.

L'occasion faisant le larron, le nouveau bureau de l'ACOGENOKI réhabilité à Goma, a été ouvert officiellement par la ministre provincial de l'agriculture qui a posé également la première pierre de construction d'un nouveau bâtiment de cette Association à Goma.