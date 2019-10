Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - « Moov Innovation » pour accompagner et encourager les initiatives des jeunes

La deuxième édition 2019 du programme de promotion de l'innovation et l'entreprenariat des jeunes, initiée par l'opérateur de téléphonie mobile Moov Côte d'Ivoire, a été lancée au cours d'une conférence de presse, le 23 octobre à Abidjan-Cocody.

Dénommé : « Moov Innovation », ce programme se décline en deux concours dédiés au développement d'applications et de projets innovants, dans le domaine des Technologies de l'information et de la communication (Tic). A savoir : le concours d'applications mobiles et celui de Start-up.

A en croire, Corine Yed, chef de service communication produits à Moov Côte d'Ivoire, le programme à pour objectif principalement : « encourager, accompagner et soutenir l'entreprenariat des jeunes, en vue d'impulser l'innovation dans le secteur des Tic en Côte d'Ivoire ».

Et d'ajouter : « Une initiative qui traduit en acte l'engagement de Moov pour l'avenir. Mais aussi, l'expression de la générosité communautaire et sociale de l'opérateur No Limit ».

Elle a, par la suite, relevé que le concours d'application mobile vise à sélectionner et récompenser les cinq meilleures applications mobiles.

Les applications développées devront intégrer les thématiques liées à l'écologie (environnement, énergie... ), l'éducation, l'agriculture, le commerce, la culture et société, le transport, la santé, puis le divertissement et loisirs.

Quant au concours de start-up, la conférencière a souligné qu'elle vise à promouvoir et soutenir par un accompagnement financier, l'esprit d'initiative et d'entreprenariat des jeunes dans le domaine des Tic.

L'enjeu étant de contribuer à la vulgarisation, du service mobile money, digitaliser les paiements et favoriser l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, a-t-elle signifié.

S'agissant des grandes étapes du concours, Corine Yed a indiqué que les inscriptions demeurent gratuites sur le site www.moovinnovation.com et ouvertes du 14 octobre au 10 novembre 2019.

Ensuite, les phases de présélection et de mentorat des finalistes, se dérouleront du 10 au 27 Novembre 2019. Enfin, la proclamation des résultats par le grand jury est annoncée pour le 05 décembre 2019.

Signalons que ce sont au total 26 millions de F Cfa qui seront mis à disposition de ces jeunes champions, en plus du suivi dans un incubateur pour le développement et l'installation de leur projet.