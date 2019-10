Afrique de l'Ouest: Flux migratoires - 1302 étrangers africains hors de la CEDEAO ont demandé une carte d'identité

Selon les enregistrements de la Direction de la Police des étrangers et titres de voyage, au cours du second semestre de 2018, 1302 étrangers africains hors de la Cedeao ont déposé un dossier de demande de carte d'identité d'étranger.

Ils sont composés de 805 hommes et 497 femmes. Le Congo (300), le Gabon (287) et le Comores (222) enregistrent le plus de demandes de carte d'identité d'étranger. C'est ce que contient le « Bulletin semestriel N°1 » de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Selon le document, durant le second semestre de l'année 2018, 509 étrangers européens ont déposé un dossier de demande de carte d'identité étrangère ; ils sont répartis en 319 hommes et 190 femmes.

Plus de la moitié des ressortissants européens ayant déposé une demande de carte d'identité étrangère sont des Français (280). En ensuite, viennent les Turques (77), les Italiens (39), les Portugais (25), les Espagnols (23) et les Belges (20).

Au second semestre de l'année 2018, 603 dossiers de demande de carte d'identité d'étranger concernant les ressortissants du « Reste du monde » sont enregistrées.

L'Inde et la Chine représentent plus de la moitié de ces demandes (351) ; ils sont suivis des Etats-Unis d'Amérique (65), du Liban (41) et du Pakistan (33). La demande de carte d'identité d'étranger est plus élevée chez les hommes que chez les femmes (441 contre 162).