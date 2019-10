Algérie: Echec de l'organisation de la CAN, le ministre des Sports donne des raisons étonnantes

Depuis 1990, l'Algérie n'a plus organisé de Coupe d'Afrique des Nations. L'ambition a été nourrie lors de ces dernières années lorsqu'il y ait eu de changement de pays organisateur. En conférence de presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports Raouf Bernaoui est revenu sur cet échec tout en évoquant certaines raisons.

« Nous n'avons pas échoué pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pas à cause des infrastructures mais plutôt à cause des lobbies. L'Algérie a été trahie à ce moment-là et nous avons raté la CAN. Je dis cela avec un grand respect pour toutes les nations mais le Gabon n'est pas meilleur que l'Algérie et le pays ne dispose pas de plus d'infrastructures que nous », a-t-il déclaré.

Avant de révéler : « Si nous avons échoué c'est à cause des lobbies, les gens se sont ligués contre l'Algérie et à cette époque, il n'y avait pas un bon travail qui aurait pu nous offrir ce que l'on mérite. Il y a de nombreux lobbies qui travaillent contre l'Algérie ».

En termes d'infrastructures, le ministre pense que l'Algérie n'a rien à envier aux autres du continent : « Je le dis et je le répète, il n'y a pas un pays africain qui dispose de meilleures infrastructures que l'Algérie ».

Pourquoi les nations seraient contre la candidature de l'Algérie ? Raouf Bernaoui n'est-il pas allé trop loin ? En tout cas, le constat est clair, le pays des Fennecs a voulu l'organisation mais ne l'a pas eu.