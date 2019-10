Afrique: Migrants de retour - 1034 individus assistés par l'Oim en 2018

Au second semestre de l'année 2018, le nombre de migrants de retour assistés par l'Oim (Organisation internationale pour les migrations) est de 1034 individus.

C'est ce que révèle l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans son « Bulletin semestriel N°1 ».

Selon le document, les migrants de retour sont constitués de 986 hommes et 48 femmes soit respectivement 95% et 5%, donc une large supériorité numérique des hommes.

«Selon l'âge, le nombre de migrants de retour est faible chez les moins de 18 ans (2%). A partir de 18 ans, le nombre de migrants de retour augmente.

La proportion la plus élevée de migrants de retour est observée dans la tranche d'âge 18-26 ans (51%) ; 32% et 8% sont respectivement âgés de 27 à 35 ans et de 36 à 44 ans. Seuls 4% de ces migrants ont plus de 44 ans », lit-on dans le document.

Selon la zone de départ, les migrants de retour au Sénégal viennent majoritairement de l'Afrique de l'Ouest et du Nord avec respectivement 45% pour la zone Cedeao et Mauritanie et 51 % pour le reste du continent notamment la Libye et le Maroc. Seuls 4% proviennent de pays européens.