Soudan: Poutine - Nous soutiendrons le Soudan pour normaliser la situation politique

- Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie soutiendrait le Soudan dans la normalisation de la situation politique intérieure dans le pays, appelant la communauté internationale à examiner la situation au Soudan de manière objective et impartiale.

Lors de sa rencontre avec le président du Conseil de Souveraineté Lt-Gen. Abdulfattah Alburhan, en marge du "Forum Russie-Afrique à Sochi", le président Poutine a affirmé son intention de continuer à fournir toute l'assistance et tout l'appui nécessaires pour normaliser la situation au Soudan, soulignant à continuer à appeler la communauté internationale à examiner le Soudan d'une vue objective et impartiale, il a ajouté: "Avant tout, les pays occidentaux vis-à-vis du problème soudanais soient équitable et d'objectif basant sur le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Soudan".

Poutine a souligné que le Soudan franchissait les étapes politiques internes les plus importantes, signalant à la signature de la Déclaration constitutionnelle et la formation du Conseil de Souveraineté et du gouvernement de transition étaient les premières étapes pour mettre le pays sur la voie du développement durable.

Pour sa part, Lt-Gen. Alburhan a informé le président russe du processus politique en cours dans le pays et des mesures prises par le Soudan pour faciliter la transition et instaurer la paix au Soudan.

Ce sommet est le premier événement de ce type dans l'histoire des relations russo-africaines, avec la participation d'une quarantaine de chefs d'État au continent, de dirigeants de grandes fédérations et d'institutions régionales.

Avant le début du sommet, le Forum économique Russie-Afrique se tient les 23 et 24 octobre, avec la participation des chefs d'État et des représentants de sociétés commerciales russes, africaines et internationales.