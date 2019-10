Soudan: Le procureur rencontre un représentant d'Amnesty International

Khartoum — Le procureur général M. Tajassir Ali Alhibir a rencontré mercredi dans son bureau M.Ahmed Alamin Yousif responsable d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est.

Le représentant de l'organisation a fait l'éloge de la réunion, notant qu'il avait été éclairé par le procureur général sur les démarches entreprises par le ministère public afin de poursuivre les affaires de justice et de responsabilité, en particulier en ce qui concerne les victimes des manifestations de septembre 2013 et de décembre 2018. M. Tajassir l'avait assuré avoir formé actuellement des comites d'investigation dans ces procès-la et que le ministère public œuvre a chercher recours auprès des avocats expérimentés et compétents dans le domaine pénal pour enrichir les comités.

Il a notamment souligné que l'organisation avait publié un certain nombre de rapports sur ces affaires et qu'elle est disposée à fournir les rapports au ministère public come contribution dans les travaux des comités.

Dans le même contexte, la réunion a examiné la question de la justice transitionnelle et son importance à ce stade, en particulier dans les régions du Darfour, du Sud-Kordofan et du Nil Bleu.

Le représentant de l'Organisation s'est également déclaré prêt à organiser un certain nombre de projets visant à renforcer les capacités des procureurs dans le cadre des programmes relatifs aux droits de l'homme et d'autres programmes liés à ses travaux.