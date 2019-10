Soudan: Alburhan - Nous travaillerons avec la Russie pour développer les capacités des forces armées

- Le président du Conseil de la souveraineté Lt-Gen. Abdulfattah Alburhan a confirmé l'aspiration du Soudan à coopérer avec la Russie et à mettre en œuvre tous les accords de défense militaire signés entre les deux pays , signalant qu'ils attendaient leur adoption par le président Poutine et la mise en œuvre de ces accords pour mener l'armée soudanaise à la réforme et développer ses capacités.

Lt-Gen. Alburhan a déclaré à la presse lors d'une réunion avec le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet Russie-Afrique à Sochi que le Soudan et la Russie partageaient des intérêts communs en matière de coopération économique, d'investissement, de coopération et de coordination dans les instances internationales, tout en indiquant que les relations soudano-russe ont plus de soixante ans et que la Russie a toujours soutenu le Soudan et le peuple soudanais et que la Russie se tenait toujours à droite, en particulier en ce qui concerne la réforme des institutions internationales.

Al-Burhan a remercié le président russe pour son aimable invitation à participer aux travaux du Forum de sommet Sotchi, en insistant sur le travail visant à développer les relations entre les deux pays.