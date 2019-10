Gabon: OGAPI et la question du changement climatique

La 20è édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété Intellectuelle a eu lieu le vendredi 18 octobre 2019. L'évènement s'est déroulé dans les locaux de l'auditorium de l'immeuble Arambo à Libreville. Le thème retenu à cet effet était : « Propriété intellectuelle et changement climatique ».

Le Bureau Gabonais des Droits d'Auteur (BUGADA) a répondu à l'invitation qui s'est déroulée sous le haut patronage du Ministère du Commerce, de l'Artisanat des Petites et Moyennes entreprises et de l'Industrie, représenté par son Secrétaire général

La complexité du thème « Propriété intellectuelle et changement climatique » a sans doute eu raison d'attirer de nombreux curieux pour en savoir un peu plus. Le Directeur général de l'Office Gabonais de la Propriété Industrielle (OGAPI), Marius Bondji Chamba, a apporté plus de lumière lors de son intervention. Après avoir défini la propriété intellectuelle comme « l'Ensemble des œuvres de l'esprit humain », il a ensuite montré et démontré au public comment la Propriété industrielle peut apporter des solutions aux problèmes de changements climatiques. Ces problèmes qui, selon lui, impactent le développement et mettent en mal l'avenir de la planète.

Parlant du thème retenu pour la circonstance, Barthélémy Goulakia soutient qu'il est question de mettre en lumière les solutions que peuvent apporter la technologie et la propriété intellectuelle aux problèmes de changement climatique qui affectent les pays africains.

Marius Bondji Chamba a davantage, dans son allocution, expliqué le but de cette 20è édition de la journée. La visée de cette journée, affirme-t-il, est d'informer le plus grand nombre quant à la nécessité de lutter contre le changement climatique. Et cela, poursuit-il, passe par la croissance économique maîtrisée, qui ne devrait pas porter atteinte au processus environnemental.

Les défis de la lutte contre le réchauffement ou changement climatiques sont énormes et nombreux. Ils consistent de ce fait à améliorer l'environnement par l'innovation pour le bien-être du plus grand nombre à travers le monde.