Gabon: MONTALIER/LBV - La maison de tous les dangers

La saison des pluies est souvent un mal pour un bien pour certaines populations de certains quartiers de Libreville. Montalier est un quartier du sixième arrondissement de la capitale gabonaise.Là bas, une maison inquiète plusieurs personnes au regard du visage que présente sa dalle arrière.Les occupants de cette habitations sont exposés à tous les dangers possibles.

Avec les fortes pluies,le pire est vite arrivé ! On ne saurait tarder à enregistrer un fait divers dramatique au quartier Montalier. Ce fait divers, surviendrait de l'écroulement d'une maison par son arrière, du fait de la qualité de sa dalle. Reposant sur des poteaux par l'arrière en raison du côté accidenté du terrain. La dalle de cette maison ne semble plus être stable. On s'approchant, on peut voir que cette dalle n'est plus tout à fait droite et solide.Tous les riverains qui passent par là,craignent son effondrement.

Le comble est que des personnes vivent dans cette maison inachevée qui sera à plusieurs niveaux, si les travaux vont à terme. Les résidents ne semblent pas s'inquiéter vue qu'ils vivent dans ce bâtiment depuis un certains temps.

Les fortes pluies que nous enregistrons depuis quelques semaines peuvent accélérer la dégradation de ce bâtiment. À le voir de près, il nous fait penser au bâtiment qui s'est écroulé à quelques encablures de la mairie de Nzeng-Ayong, au mois de Décembre 2015. Ledit bâtiment et celui qui captive notre attention en ce jour, ont assurément été construits par des artisans maçons véreux.

Les points de vues et les commentaires abondent dans le même sens, quand les riverains parlent de cette maison. Ils lui prédisent une vie de quelques mois ou années. Il faut aussi signaler que sa position géographique est un danger de tous les instants pour les riverains. Ce problème qui paraît être celui des autres devrait donc en réalité faire l'objet d'une entente cordiale, afin de trouver une solution qui puisse garantir la sécurité de tout le monde. On craint le pire.Avec les fortes pluies,il est vite arrivé !