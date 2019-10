Gabon: Le Chef de l'UNOCA a présidé la première réunion des Attachés de défense et des Conseillers militaires en poste

La salle de conférence du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) a abrité mercredi 23 octobre, la première réunion des Attachés de défense accrédités au Gabon et des Conseillers militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et de l'UNOCA.

La cérémonie officielle a été présidée par M. François Louncény Fall, Représentant spécial, Chef de l'UNOCA. « Je reste persuadé que la collaboration et le creuset d'échanges d'informations qui vont naître de cette rencontre apporteront une plus-value dans nos efforts pour relever les défis sécuritaires auxquels [l'Afrique centrale] est confrontée », a-t-il souligné, après avoir rappelé l'importance de la rencontre pour la mise en œuvre de son mandat.

Les présentations de Mme Marilyn Ngum Fru (Conseillère politique principale) et du Colonel Abdel Madjid Youssouf (Conseiller militaire) ont permis d'édifier l'assistance sur l'étendue et la densité dudit mandat ainsi que sur les activités du Bureau. Le Responsable de l'Unité de la Communication stratégique et de l'Information publique (Norbert N. Ouendji) a, quant à lui, mis en relief les différents outils qui permettent de rendre lisible et visible ces activités.

Cette réunion (interactive) d'une journée, dont la coordination générale a été assurée par le Conseiller militaire principal (Colonel Issa Seye), a été organisée par la CEEAC et l'UNOCA. Elle a permis aux officiers supérieurs et experts en sécurité, de « renforcer la communication et l'échange d'information en appui aux efforts de prévention des conflits et de promotion et consolidation de la paix en Afrique centrale ».

Outre la CEEAC et l'UNOCA, les Attachés de défense de la Chine, du Sénégal et du Nigeria y étaient présents. Le dernier cité, qui couvre le Gabon, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe, est venu de Malabo où il est basé.

Au nom de ses collègues, le Colonel Gora Mbaye, Attaché militaire naval et de l'Air à l'Ambassade du Sénégal au Gabon par ailleurs Porte-parole des Attachés de défense au Gabon, a remis un souvenir au chef de l'UNOCA. Un fanion pour exprimer leur satisfaction par rapport à cette initiative qu'ils ont décidé de pérenniser.