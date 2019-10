Congo-Kinshasa: Le collectif de médecins non primés et non payés dans la rue

Le collectif des médecins non-primés et non-salariés, ont organisé un sit-in, le mercredi 23 octobre, devant l'hôtel du Gouvernement. Ils se sont adressés précisément aux ministères du budget et de la santé publique, à qui ils demandent, par un mémorandum, de régler leur situation de non-paiement. Et, promettent de ne pas travailler tant qu'ils n'auront pas de suite favorable.

Ces médecins réclament l'alignement massif de tous les médecins congolais du secteur public à la prime de risque tel que promis et voulu par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi, réclament-ils le début des ateliers sur la programmation de l'alignement des médecins en ce quatrième trimestre (T4), ainsi que l'Augmentation de l'enveloppe budgétaire, destinée à la rémunération du personnel de santé, en l'occurrence des médecins.

Qui plus est, ils exigent l'arrêt immédiat et définitif des irrégularités constatées lors du processus d'alignement des médecins à la prime de risques et la cristallisation du fichier des médecins à aligner afin que chacun sache quand est ce qu'il sera payé.

Le Docteur Gibemba Sedi Jean Claude, un des représentants dudit collectif, a fait savoir qu'une infime partie seulement des médecins ont été satisfaits lors des premières revendications en avril. Et, ce n'était même pas la moitié qui était payée. « Au départ, il y avait 8000 médecins non primés. Mais, à l'issue des travaux entrepris par les parties prenantes, il y a eu seulement 769 médecins primés, moins de 10%. C'est ainsi que le mouvement a repris, et, cette fois-ci, avec 7231 médecins », a signalé le Dr. Jean-Claude Gibemba.

Ce collectif appelle à l'implication personnelle et le suivi rapproché du Ministre du budget, Jean-Baudouin Mayo, dans ce processus. Et, leur participation légitime, lors de ces travaux. Déjà, le ministère de budget a rassuré, après entretien avec cette délégation, de payer leurs primes au courant de ce quatrième trimestre de l'année 2019.