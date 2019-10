Congo-Kinshasa: UEFA/CL - L'international congolais Christian Luyindama brille par une bonne prestation

C'était une soirée historique et mémorial, au stade Turk Telekom Arena d'Istanbul, pour l'international congolais, Christian Luyindama dit « Boss » dont le club turc de Galatasaray a affronté le mardi 22 octobre dernier le Real Madrid dans le cadre de la troisième journée de la phase des groupes de l'UEFA Champions League, le 22 octobre 2019.

Bien que le match se soit soldé par un score de 0-1 en faveur de visiteurs, Christian Luyindama ainsi que son équipe ont marqué les sportifs par leur belle prestation face au Réal Madrid.

Mal classé après deux matchs joués, dans cette compétition, le Real ainsi que Galatasaray étaient à la quête insoutenable de cette première victoire pour se relancer dans la course. Au coup d'envoi, les madrilènes affichent rapidement leurs ambitions, avec un pressing intense sur le porteur de ballon, et des phases de jeu intéressantes. Christian Luyindama légèrement positionné à droite, n'est arrivé à empêcher la passe en retrait d'Éden Hazard pour Kroos, à la 19ème minute, passe convertie en but par l'allemand.

Le Real ouvre le score et se lâche derrière. Comme face au PSG, Christian Luyindama a réalisé une copie plutôt propre, seulement mis en difficulté par la complicité Hazard-Marcelo sur le couloir droit. L'international congolais était présent dans les duels et n'a pas hésité à aller chercher le ballon aux pieds des attaquants madrilènes. Des tacles réussis sur Éden Hazard, un duel aérien gagné face à Sergio Ramos sur corner, des interceptions et surtout des passes simples, qui arrivaient toutes à destination. L'ancien du TP Mazembe de Lubumbashi, a même frôlé l'égalisation. Son coup de tête dans les dernières minutes est intercepté par Ramos, alors que Courtois, le portier Madrilène était presque battu.

A Madrid, Luyindama et ses coéquipiers devront opérer un miracle face à ce club légendaire qui compte 13 trophées de C1, le plus surprenant palmarès d'Europe, pour rester en vie et espérer à l'échéance une place en Europa League en cas d'échec en phase des groupes de la Champions League.