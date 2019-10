Congo-Kinshasa: Lancement officiel du plaidoyer - La SYMOCEL présente ses 18 recommandations pour des élections de qualité en RDC

La Synergie des Missions d'Observation citoyenne des Elections (SYMOCEL) a présenté, mardi dernier 22 à l'hôtel Memling, les recommandations prioritaires formulées par sa mission d'observation électorale, MOE SYMOCEL, à la suite de son évaluation du processus électoral de 2018-2019.

18 recommandations ont été formulées en vue de contribuer à l'amélioration des processus électoraux prochains et à la consolidation des institutions démocratiques. La SYMOCEL s'était appuyée sur près de 20.000 observateurs de court terme (OCT), déployés dans les 26 provinces de la RDC pour l'observation des différents scrutins de décembre 2018 et de mars-avril 2019.

A travers sa mission d'observation Electorale MOE SYMOCEL, elle a eu le privilège d'être un des témoins-clés des événements historiques qui ont conduit à la première alternance démocratique à la tête des Institutions publiques de la RDC. Selon cette synergie, les élections de 2018 ont connu des aspects positifs qu'il faut pérenniser et des écueils qu'il faut éviter afin d'améliorer les processus électoraux futurs. C'est pour cette raison que la SYMOCEL a formulé quelques recommandations pour des élections de qualité en RDC.

Ces recommandations sont donc adressées aux partenaires de la SYMOCEL et aux parties prenantes au processus électoral, en particulier les décideurs, pour leur fournir les éléments de compréhension et d'appréciation des observations et attentes de la synergie, dans les domaines électoraux qu'elle a identifiés comme étant prioritaires. L'objectif de ces recommandations prioritaires est de contribuer à l'amélioration des processus électoraux à venir et à la consolidation des institutions démocratiques, en les conformant aux normes et obligations internationales, ainsi qu'aux bonnes pratiques en la matière.

Recommandations

Quant aux problématiques et les insuffisances constatées lors de l'observation du processus électoral, la MOE SYMOCEL a formulé plusieurs recommandations, notamment la révision des modes de scrutins en restituant le scrutin à 2 tours pour l'élection présidentielle, que les élections sénatoriales, urbaines, municipales, locales se passent au suffrage direct et inclure dans la loi électorale des dispositions pénalisant la corruption électorale. Pour ce qui est de la problématique du seuil de représentativité et des frais de dépôt de candidature, la MOE SYMOCEL recommande l'égalité des chances entre candidats et entre partis politiques.

La loi qui régit la CENI est ambigüe à propos de liens entre l'organe de gestion des élections et les partis politiques ayant nommé ces membres. Face à cela, cette synergie électorale recommande la restructuration de la CENI, le renforcement de sa crédibilité ainsi que de son professionnalisme afin de garantir l'indépendance de ses membres vis-à-vis de leurs partis politiques.

La MOE SYMOCEL suggère à la CENI de faire preuve de transparence opérationnelle en publiant sur le site internet l'information sur les opérations électorales dès leur production et adoption, ainsi que celles sur les passations de marchés.

Ayant remarqué que la RDC n'a pas organisé de recensement général de la population depuis 1994 et la fiabilité du fichier électoral est régulièrement contestée, la MOE SYMOCEL exhorte aux institutions et parties prenantes de procéder au recensement général de la population, couplé avec l'établissement d'un état civil fiable duquel sera généré chaque fois que ce sera nécessaire, un fichier électoral à jour.

Il a été remarqué que les partis politiques ne respectent pas les dispositions constitutionnelles sur l'égalité de chances entre hommes et femmes, c'est pour quoi la MOE SYMOCEL préconise des mesures affirmatives et inclusives qui se matérialisent par l'invalidation de toute liste de candidats ne comportant pas au moins 30% de candidature de femmes. Et ce, conformément à la loi n°17/013 du 24 février 2017 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

Par ailleurs, la Synergie électorale recommande également d'inclure dans les statistiques électorales, des indicateurs sur les peuples autochtones pygmées, les personnes à mobilité réduite et malvoyantes ainsi que les personnes atteintes d'albinisme, en vue de mesures incitatives pour leur inclusion effective dans le processus électoral. En ce qui concerne la problématique sur la machine à voter, la MOE SYMOCEL conseille de procéder à une évaluation participative de son utilisation en vue de son éventuelle appropriation et sa sécurisation mais aussi, d'harmoniser et clarifier les dispositions de la loi électorale sur le vote par voie électronique.

Autres suggestions

Toujours dans les mêmes files d'idée, la mission électorale recommande également de dépolitiser la Cour constitutionnelle, de simplifier l'accès des candidats aux éléments de preuve faisant foi lors des contentieux électoraux, par la révision des dispositions légales y relatives, de clarifier les dispositions juridiques relatives au rôle des témoins des partis, des candidats et des observateurs pour un libre accès à toutes étapes du processus électoral, y compris dans les centres de compilation et de traitement des résultats.

En sus, les médias du service public et la plupart d'organes de presse privés ont observé un faible pluralisme politique en temps ordinaire et en période électorale. Face à cela, la MOE SYMOCEL recommande que le Ministère de la Communication et des Médias, le CSAC et autres parties concernées adoptent et promulguent la loi qui fixe les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC, qu'ils renforcent les moyens institutionnels de régulation et d'autorégulation des medias, mais aussi adoptent les missions du service public des médias aux principes démocratiques.

Il sied de préciser que la Synergie des Missions d'Observation Citoyenne des Elections (SYMOCEL) a été mise en place en 2015, en vue de promouvoir des élections démocratiques en RDC. Elle a pour objectifs stratégiques de contribuer à l'intégrité et à la qualité des processus électoraux en RDC, à l'information des citoyens et à l'inclusion des minorités et autres populations marginalisées et, enfin, à assurer le renforcement de ses propres capacités institutionnelles en vue d'une observation citoyenne des élections de qualité. Ses domaines d'intervention sont notamment, l'observation électorale, l'éducation et la participation citoyenne aux processus électoraux et les réformes électorales.