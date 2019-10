Congo-Kinshasa: Suite à la baisse de production et des recettes - La REGIDESO demande à l'Etat de payer les factures des instances officielles en souffrance avoisinant près de 150 millions USD

La Régie de distribution d'eau de la RD. Congo (REGIDESO), est en train de traverser le pire moment de son existence après plus 75 ans des loyaux services rendus à la Nation congolaise. Cette société anonyme de distribution d'eau risque de fermer ses portes ou encore connaître pour sa première fois la grève sur toute l'étendue du territoire national.

Faut-il le rappeler, vendredi dernier, via les ondes de radio Top Congo FM, le Président de la délégation syndicale de cette société, Fédé Kavuka, avait pris l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin, pour annoncer le rejet de la REGIDESO de toute responsabilité ou tout désagrément pouvant survenir auprès de l'Etat congolais qui jusque-là, ne semble pas vouloir payer les factures, alors que la société commerciale traverse une situation difficile.

Sur ce, il a été demandé au Gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba de payer les factures des instances officielles en souffrance avoisinant près de 150 millions USD. Dans les médias, le Président de la délégation syndicale, Fédé Kavuka a après avoir fait état de la situation de ladite société sur Top Congo FM, invité non seulement les travailleurs à vaquer librement à leurs occupations journalières, mais aussi de rester très attentifs à l'appel qui pourrait intervenir au courant de la semaine, si et seulement si, le Gouvernement Ilunga Ilunkamba n'arrivait pas à recevoir leur mémorandum concernant la situation sociale de la REGIDESO.

L'Etat congolais prévenu

A en croire Fédé Kavuka, tous les regards de la REGIDESO sont tournés vers le gouvernement de la République Démocratique du Congo parce qu'il est le premier abonné de cette société commerciale. Si celui-ci n'arrivait pas à payer ses créances, cette société de distribution d'eau sera à même d'assurer ses responsabilités. Il s'agit, bien-entendu, des dettes contractées, l'exploitation et la charge sociale. Depuis que la REGIDESO a élaboré le "Code de l'eau", elle assisterait cependant à la baisse de production et des recettes, suite à la vétusté de l'équipement et d'autres problèmes liés au management, s'il faudrait se référer au mémorandum adressé en date du septembre dernier au DG. A cause de cela, la grande usine de N'djili pour la ville de Kinshasa, a un rendement de 200 à 220.000 m3/jour contre 330.000m3/jour. D'où, la REGIDESO veut remettre les anciens appareils, en attendant ceux commandés dans le cadre du programme des 100 jours du Président de la République qui devant rendre la production normale à la hauteur de 3.000m3/H au lieu 1.500 ou 1.600 m3/H. Selon Fédé Kavuka, la ville de Kinshasa a besoin d'un million de m3 par rapport à la desserte actuelle estimée à 600.000m3.

Syndicalistes, les mandataires Interpellés

D'après le Président syndical de la REGIDESO, l'Etat est appelé à trouver des correctifs pour redresser la situation. Les mandataires publics à la tête de cette société sont tenus de leur côté, d'assumer correctement leurs responsabilités. Ils doivent être animés d'un esprit managérial pour faire sortir la société dans l'impasse financière. De leur côté les syndicalistes, sont appelés à jouer pleinement leur rôle de promouvoir un climat d'entente au sein de la société et de veiller aussi à l'outil de production. Ils doivent combattre l'inégalité sociale. « On ne peut pas comprendre que dans une même unité de production que les uns aient une retraite dorée en touchant près de 300.000 UDS pendant que les autres se retrouvent avec 10.000 USD », a déclaré Fédé Kavuka. Par ailleurs, il a laissé entendre que la rencontre entre la REGIDESO et la Primature s'avère indispensable, en ce qu'elle ne manquera pas à susciter un débat de fonds sur l'avenir de la société de distribution d'eau, exposée à la dislocation totale.