Congo-Kinshasa: «Les 2 mandats de l'Homme sur la Terre» - Pasteur Rémy Valere lance un guide pour le développement de la RDC

C'est le lundi dernier, à Kinshasa, que le livre «Les 2 mandats de l'homme sur la terre» du Pasteur Rémy Valere Djunga Luhata, a été porté sur les fonts baptismaux, devant un public principalement chrétien. Dans cet ouvrage, l'homme de Dieu a noté que les deux mandats de l'être humain sur la terre sont la Gestion et le Discipolat.

Il s'agit, d'une part, de développer et sécuriser son environnement et, d'autre part, de gagner des âmes et en faire des disciples de l'Eternel. Le Révérend Rémy Valere a fait savoir que l'annonce de ce premier mandat s'est effectuée au commencement, lorsque Dieu a placé Adam dans le Jardin d'Eden et qu'il lui a donné la mission de le cultiver et le garder.

C'est donc après la désobéissance du premier Homme que le second est intervenu avec Jésus-Christ qui a sélectionné ses disciples et les a invité à faire de toutes les nations des disciples.

Le Pasteur titulaire du Centre Evangélique La Parole Vivante, soulignant que le Jardin d'Éden est aujourd'hui l'environnement dans lequel vit l'homme, a précisé que le premier mandat est destiné à tout humain. "Dominer ou gérer la terre, est donc le premier mandat de l'homme sur la terre. Si pour Adam la matrice par laquelle Dieu a produit tous les êtres humains est donc Eden, pour les autres, il s'agit du lieu où l'on apparait. La République Démocratique du Congo est considéré comme l'Eden de tout congolais. D'où, ce dernier est sensé y travailler et y cultiver", a souligné cette personnalité de la Communauté des Assemblées de Dieu du Congo.

Alors que le second mandat, celui de discipolat, semble ne pas être bien compris par nous agents de ce mandat, l'Eglise, souligne-t-il. "Parce que les Gouvernements des Nations sont les gestionnaires du premier mandat. Nous, églises, exerçons le second mandat pour que les hommes qui ont cessé d'être disciples de Yaweh depuis Eden redeviennent afin que la terre soit gérée de bonne manière avec les hommes disciples du propriétaire".

A cet effet, Rémy Djunga a invité les congolais, principalement les autorités, à développer et à sécuriser l'Eden qui est la République Démocratique du Congo. Et, aux fidèles chrétiens de gagner des âmes pour l'Éternel. Rémy Valere Djunga a, dans ce sens, dédié ce bouquin au Président de la République, Félix Tshisekedi en vue de servir d'un guide dans la gouvernance du Congo-Kinshasa. Faisant d'une pierre deux coups, le Pasteur Rémy Djunga a, non seulement enrichi l'agora littéraire par la parution de son ouvrage, mais aussi célébré ses 53 ans d'âge.