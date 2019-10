Congo-Kinshasa: Pour ses 60 ans d'âge - L'Apôtre Léopold Mutombo honoré par le peuple de Dieu

Les enfants de Dieu et les fidèles du Ministère AMEN, de tous les coins et recoins de la terre, ont célébré, de manière grandiloquente, le 60ème anniversaire de l'Apôtre Léopold Mutombo Kalombo, père spirituel et représentant légal de cette communauté qui est né le 19 octobre 1959.

Oui ! Trois temps forts ont marqué cette célébration ponctuée de la présence de plusieurs invités de marque venus se réjouir avec "l'Homme à la langue brûlée". Parmi ces invités, des pasteurs d'autres communautés et même le Conseiller du Chef de l'Etat en matière de culture et des cultes, représentant spécialement le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Tout s'est déroulé, d'abord le vendredi 18 octobre, à Kempinski Hôtel situé dans la lisière de la Gombe. Ensuite, le samedi dernier, jour même de sa naissance, dans sa ferme de la N'sele et, enfin, le dimanche 20, au grand temple du Ministère Amen à Limete. Et, plusieurs raisons ont motivé la tenue de ces festivités notamment, les importantes réalisations de l'Apôtre LMK en faveur du peuple de Dieu. Des proches et fidèles assidus de cette Eglise rapportent, à cet effet, trois faits majeurs derrière cette célébration.

D'emblée, le redressement de la mentalité des serviteurs de Dieu Congolais à travers l'organisation des cadres de recyclage tels que des pastorales (AREM, PANACO) ainsi que des écoles bibliques (JONATHAN CONNECTION et EBS, une école biblique ayant formé, en 2002, 400 serviteurs de Dieu de Kinshasa, en six mois). Aussi, y -a-t-il la restauration des foyers brisés ou au bord de l'éclatement, à travers des riches enseignements que ce Révérend a transmis et continue de transmettre aux femmes et aux couples, via le programme « Bizaleli Ya Muasi ». Lesquels enseignements attirent, depuis l'année 2000, des milliers de femmes de la ville de Kinshasa. In fine, l'encadrement de la jeunesse, à travers la RECO-JEUNES qui est une récollection qui rassemble régulièrement au Ministère AMEN, des jeunes de la capitale appelés pour des enseignements bénéfiques sur l'auto prise et l'entrepreneuriat.

Une longévité au service du Très-Haut

Il appert qu'à ce jour, Léopold Mutombo, avec ses 60 ans d'âge et près d'une cinquantaine d'années au service de l'Eglise et de la nation en général, est sans doute un des leaders de l'Evangile dans le monde francophone et l'ambassadeur de l'évangile en RDC et même en Afrique. Ce, au regard de la qualité de ses enseignements et de ses prédications riches en révélation et en puissance et qui, par-dessus tout, ont touché plusieurs âmes perdues à se convertir et à accepter le Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Aujourd'hui, ses campagnes de destruction des autels ainsi que d'autres programmes réunissent des milliers de personnes. La dernière illustration est la réunion de septembre dernier tenue à l'esplanade du Palais de Congrès à Brazzaville où près de 500.000 quidams étaient venus rendre grâce au Dieu Tout-Puissant.

D'où, d'aucuns sous-tendent-ils qu'il s'agit bel et bien d'une longévité laborieuse au service de Dieu. Ce qui fait de lui "un homme de Dieu congolais, un homme école, un homme ayant la semence, le Père de tous". C'est ce qu'avait d'ailleurs dit le Bishop Charles Jonathan du Nigéria, rapportant une révélation du Très-Haut. En même temps, il avait indiqué que Dieu venait de transférer vers le ministère de l'Apôtre Léopold Mutombo Kalombo en RD. Congo, l'Arche porté, jusque-là au Nigéria, par le Ministère de l'archi-bishop Benson Idaossa.