Congo-Kinshasa: Affaires Etrangères, Coopération Internationale & Intégration Régionale - Les agents exigent un quitus sur leur prime à Jean Baudouin Mayo

Les agents et cadres des ministères des affaires étrangères, coopération Internationale et de l'intégration régionale, à travers un sit-in, ont pris d'assaut l'Hôtel du gouvernement, situé sur la place Royal, mercredi 23 octobre 2019, dans la commune de la Gombe, en vue de dénoncer les abus financiers et réclamer par la même occasion la paie de leur prime spécifique et pérennante auprès du Vice- Premier Ministre, Ministre de Budget, Jean Baudouin Mayo. On pouvait lire sur une banderole, un message fort : " Excellence Mayo, « Le Peuple d'abord », halte à la clochardisation de la diplomatie congolaise ! "

Cela fait plusieurs mois depuis que ces agents n'ont plus touché leurs primes, a affirmé un manifestant. «C'est depuis des années que nous avons entamé ce processus de réclamations de nos arriérés, et même depuis la grève de 9 mois, que nous avions entamé précédemment, il y avait des revendications d'ordre administratif et financier, auxquelles l'ex Ministre Léonard She Okitundu avait résolu à l'époque», précise un autre agent, sous couvert d'anonymat.

Pour d'autres personnes, le Ministre sortant du Budget Pierre Kangudia, aurait signé un arrêté portant paie de la prime pour ces agents de l'Etat qui, pourtant, travaillaient et continuent à bosser d'arrache- pied en rendant service à l'Etat. Selon la même source, cet arrêté concerne l'exercice budgétaire 2018-2019. Mais, actuellement, au niveau de la caisse, à leur grande surprise, c'est certifié "Exercice 2020", une raison de plus pour ces congolais de lever haut le ton pour dénoncer ouvertement ce qu'ils qualifient des "manœuvres sombres" dans la gestion de la Res Publica.

Dans une démarche constitutionnelle, sans dérapage ni incident, ces agents ont lancé un S.O.S au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour qu'une solution palpable soit trouvée dans un futur proche et précis. « Cette prime n'est pas si colossale que cela. On ne sait pas pourquoi devrons-nous mériter un tel traitement. Pourtant, cette prime doit être servie aux agents du ministère sans passer par quatre chemins », s'est exprimé un chef de division des affaires étrangères. Dans cet ordre d'idée, une délégation était reçue au 7ème niveau de l'immeuble intelligent, dans le cabinet de travail du VPM, Ministre du Budget Baudouin Mayo pour tailler bavette sur leur sort, mais aucune suite favorable n'a été trouvée. Sur ce, ces agents ont promis de mener des actions plus intenses dans les jours à venir.