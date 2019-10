Congo-Kinshasa: JMA - La FAO s'engage à faire de l'agriculture un véritable levier de développement à la base

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation édition 2019, le Gouvernement de la République, à travers le Ministère de l'Agriculture et quelques partenaires dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a organisé des manifestations ce mercredi 23 octobre 2019, sur le site de Tshuenge, à N'sele.

Avec le thème «Agir pour l'avenir. Une alimentation saine pour un monde FAIM ZERO», la célébration de cette journée est donc une opportunité de souligner l'importance et d'intensifier les efforts visant à éradiquer la faim dans le monde. Les cas de faim chronique et de malnutrition sont de nouveau en hausse, souligne M. Aristide Ongone Obam, le Représentant de la FAO en RDC. Ce qui, en effet, menace d'annihiler tous les efforts consentis depuis des décennies.

Le représentant du Ministre de l'Agriculture, quant à lui, a insisté sur le plan de relance du secteur agricole qui sera incessamment mis en exécution. Un plan axé essentiellement sur la subvention des intrants agricoles améliorés, l'encadrement des ménages agricoles et une agriculture respectueuse des normes environnementales. Ceci, en vue de faire face à une situation alimentaire et nutritionnelle extrêmement préoccupante que connaît le pays.

Ce jour est une opportunité de réfléchir et de sensibiliser les responsables à mobiliser les énergies nécessaires afin de promouvoir les actions en faveur des populations souffrant de la faim et garantir la sécurité alimentaire, a aussi martelé le Ministre de Pêche et Elevage présent sur le site.

Il y a de la survie de la planète

Cependant, "la FAIM ZERO ce n'est pas juste que tout le monde ait assez à manger. Mais aussi, que l'alimentation soit saine", précise le représentant pays de la FAO. "Chose que tout le monde doit apprendre pour être désormais plus attentif à la façon dont nous cultivons, produisons, consommons et jetons la nourriture".

Et ce sont des choix qui n'impactent pas seulement la santé de l'Homme, mais celle de la planète entière. "Si la nourriture que nous mangeons est nutritive, mais a été cultivée avec beaucoup d'engrais ou de pesticide, alors elle n'est pas si saine pour nous, pas plus que pour le sang et l'eau qui les absorbent", déclare Aristide Ongone.

La création de partenariats est donc capitale. Agriculteurs, gouvernement, chercheurs, secteurs privés et consommateurs ont tous un rôle à jouer. Raison pour laquelle la FAO met en place l'initiative «Main dans la main» qui sera bientôt lancée au niveau global pour encourager les partenariats et les jumelages entre le secteur public, privé et les ONG.

15 millions de personnes ont des besoins immédiats de nutrition et 27 millions ne mangent pas à leur faim tous les jours. Cette situation doit aussi sa part au gaspillage de la nourriture et de la capacité de production. C'est ce qu'alerte le représentant du PAM qui appelle à une bonne gestion de la terre et de l'environnement.

Réduire la faim, améliorer la nutrition

La FAO s'engage ici à accompagner le Gouvernement à réduire la faim, améliorer la nutrition et modifier les systèmes alimentaires de plusieurs manières en s'attaquant aux causes de toutes les formes de malnutrition. Elle voudrait faire de l'agriculture un véritable levier de développement à la base.

Elle s'engage à renforcer les capacités du pays à évaluer et à suivre la situation nutritionnelle, appuyer le transfert de connaissance et fournir des normes alimentaires. "Cette action aidera la RDC à avoir la disponibilité et l'accessibilité d'aliments avariés et nutritifs. A concevoir et mettre en œuvre des politiques des programmes sensibles à la nutrition. A renforcer le cadre juridique et les moyens stratégiques nécessaires puis soutenir les solutions entrées dans la production vivrière : agriculture, élevage, pêche, foresterie pour réduire la malnutrition, accroître la diversité des aliments et améliorer la nutrition pour un avenir plus simple et durable", renseigne son représentant.

Tout ceci nécessitera, cependant, des réformes appropriées et la mise en place des stratégies de développement des secteurs agricole et rural.

Toutefois, la FAO reste déterminée à travailler avec les agriculteurs, les pêcheurs et autres métiers de l'agriculture au sens large pour renforcer leur savoir.

Améliorer l'état nutritionnel des populations

Pour le Coordonateur de la journée mondiale de l'alimentation, "personne n'est épargné des problèmes que posent la malnutrition dans le monde. L'insécurité alimentaire de nos jours n'épargne pas notre beau pays, la RDC. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à tendre la main pour tourner la terre afin que fertilité de leur potentialité profite à l'assiette familiale. La célébration de cette journée est un acte d'engagement pour tous afin de répondre aux missions dévolues au Ministère de l'Agriculture".

Au cours de ses 74 ans, la FAO a reçu mandat d'accompagner les Etats membres dans le renforcement de la sécurité alimentaire en assurant aux populations un accès durable à une nourriture suffisante et de qualité qui leur permettent de mener une vie saine.

La FAO a pour mandat d'améliorer l'état nutritionnel des populations, d'intensifier la production agricole, d'assurer des meilleures conditions de vie des populations rurales et de contribuer à la croissance de l'économie mondiale.